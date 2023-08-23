Делегации каких регионов СФО работают на «Технопроме-2023»?

В работе проходящего в Новосибирске форума «Технопром-2023» приняли участие делегации как из регионов СФО, так и других федеральных округов. «Континент Сибирь» публикует список значимых событий с их участием.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в работе «Технопрома». Делегацией региона на форуме было подписано соглашение о взаимодействии при развитии высокотехнологичной экономики в Приангарье между проектным офисом Научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» и Национальной ассоциацией трансферта технологий. «На сегодня в НОЦ «Байкал» реализуются 10 технологических проектов с инвестиционным потенциалом более 6,5 млрд рублей. Фонд является единой точкой входа для развития наукоемкого бизнеса в Иркутской области», – сообщил в своём ТГ-канале Игорь Кобзев.

Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил коллективный стенд региона на выставке технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Об этом сообщает администрация области. Стенд посвящен развитию беспилотных авиационных систем: свои разработки здесь представляют томские компании и университеты. Отмечается, в частности, что в ряду перспективных разработок томских университетов Владимир Мазур отметил уникальный беспилотный летательный аппарат «НТ-30 Агро», разработанный Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе «Технопрома» заключил концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири» по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. По словам Александра Моора, это соглашение — самое крупное в истории региона с финансовой точки зрения. «Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. В 2024 году начнется подготовка земельного участка, а в 2025 году — строительство. Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд рублей»,— отметил губернатор в своём телеграм-канале.

Также на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между представительством Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в лице заместителя губернатора Михаила Аверина, и обществом с ограниченной ответственностью «КФ Венчурс». Стороны договорились развивать в ХМАО инфраструктуру венчурного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере и реализовать на территории региона инновационные проекты.

Министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии намерено сотрудничать с минпромторгом Новосибирской области. Соглашение между ведомствами подразумевает создание условий для технологического развития отраслей промышленности и развития экономического потенциала регионов. Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Александр Шельдяев и глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров.