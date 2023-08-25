Уже совсем скоро, 27–29 августа, на шести площадках Новосибирска пройдут открытые культурно-просветительские мероприятия II Международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Показы фильмов, награждения конкурсантов, встречи с режиссерами и экспертами, круглые столы — программа насыщенная и разнообразная. Вход на все мероприятия бесплатный.

Фестиваль растет

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» проходит в Новосибирской области во второй раз. В этом году он получил статус международного. Фестиваль инициирован правительством Новосибирской области и проходит при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Организатором мероприятия выступает ГБУК НСО «Центр креативных индустрий».

Работа «Кремния-2023» началась еще в мае с заседания Научного совета, где ведущими учеными Академгородка были определены научная повестка фестиваля и ключевые задачи для творческих команд трех акселераторов. Результат работы творческих групп производственно-образовательной программы фестиваля: 12 короткометражных научно-популярных и обучающих фильмов, 15 комплектов комплексных медиапродуктов и 20 арт-продуктов.

Конкурсная программа

Важная и интригующая часть фестиваля — конкурс «Научное кино Сибири», цель которого — познакомить широкую зрительскую аудиторию с лучшими документальными и анимационными фильмами научно-популярной и индустриальной тематики, снятыми российскими режиссерами, выявить потенциал в этой сфере.

Заявки подали участники из самых разных российских городов: Новосибирска, Омска, Томска, Красноярска, Читы, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Ростова-на-Дону, Республик Бурятии и Саха (Якутия), а также Москвы и Екатеринбурга. Итоги будут подведены 29 августа в «Победе».

Выставка в метро

Одним из многочисленных и ярких событий «Кремния-2023» можно назвать выставку научной фотографии конкурса «Снимай науку!» от российского телеканала «Наука» — партнера международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Экспозицию выставки, которая развернулась в галерее-переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская», составили более 40 уникальных фотоснимков, раскрывающих красоту науки и демонстрирующих достижения современной фотографии.

Фестиваль приходит в город

Торжественное открытие «Кремния» состоится 27 августа в Центре культуры и отдыха «Победа». В тот же день новосибирцев и гостей города ждут интересные и познавательные мероприятия «Кремния» на шести площадках города: в кинозале «Синема» Центра креативных индустрий, «Победе», Академпарке, Доме ученых СО РАН, Музее Института археологии и этнографии СО РАН, в кинотеатре «Рассвет». У каждой площадки — своя программа, своя тематика, свое лицо, а полный анонс можно найти на сайте фестиваля.

Например, в кинотеатре «Рассвет», который впервые присоединился к фестивалю, зрители увидят документальные киноленты о работе промышленных предприятий района из цикла «Кировский район — на большом экране», научно-популярные фильмы и индустриальное кино, а показы продлятся вплоть до 10 сентября.

Фильмы российского этнолога и антрополога, члена-корреспондента Российской академии наук Андрея Владимировича Головнева о культуре и традициях коренных народов Севера можно будет увидеть в Музее Института археологии и этнографии СО РАН.

Как и в прошлом году, фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» стал частью программы «Технопрома-2023», где была презентована обширная финальная программа фестиваля.

Радостный финал

Торжественное закрытие и церемония награждения победителей конкурсной программы состоятся 29 августа в Центре культуры и отдыха «Победа». Все мероприятия Международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» являются свободными для посещения.

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