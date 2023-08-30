Подведены итоги «Технопрома-2023»

На прошлой неделе в Новосибирске завершил работу юбилейный X Международный форум технологического развития «Технопром-2023». «Континент Сибирь» публикует информацию о первых итогах форума. Данные предоставлены оргкомитетом мероприятия.

Всего в «Технопроме-2023», по данным организаторов, очно приняли участие 15 366 человек, что значительно превосходит аналогичный показатель прошлогоднего форума. В частности, в первый день было зарегистрировано 6 700 участников, во второй день — 7 400, в третий — 6 000, в четвертый — 5 000 человек.

Мероприятие посетили 200 иностранных гостей из 36 стран мира, участники еще из 4 стран были задействованы заочно. На форуме присутствовали делегаты из Белоруссии, Ирана, Бразилии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Египта, Киргизии, Мали, Мьянмы, Судана, Туниса, Узбекистана, Чада и других стран. 78 регионов России было представлено на полях «Технопрома-2023» в формате очного участия (3 211 участников из регионов России, помимо Новосибирской области) и 5 регионов в формате онлайн. Представили свои регионы губернаторы Иркутской, Томской и Тюменской областей. Подписано 45 соглашений.

Общее количество мероприятий форума — 223. Заявленных экспертов, по данным организаторов «Технопрома-2023» — 1300 человек. Участники форума отмечают, что экспертный уровень мероприятия ежегодно растет. Так директор Agrotech Hub Фонда «Сколково» Наталья Чернышева в комментарии для для «Континента Сибирь» сделала акцент на важности прямого экспертного диалога и отметила тренд на развитие сельского хозяйства в регионе, поддержанный программой «Технопрома-2023» в рамках отраслевого трека агропромышленного комплекса, посвященного агробиотехнологиям, генетике и технологиям пищевой промышленности: «Традиционно Сибирь является точкой научного и инновационного прорыва, и сельское хозяйство не является исключением. Так, на территории региона двумя резидентами Фонда «Сколково», компаниями «Городские теплицы» и AgroTechFarm строятся вертикальные фермы, которые позволяют круглогодично выращивать свежие салаты и клубнику. В Новосибирске компанией «Городские теплицы» создано отделение по выращиванию съедобных цветов для развития гастрономического пространства Сибири. Компания «Агросервис» внедряет автоматизированную систему учета и регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO» в регионах Сибири, в частности в Омской области».

На выставке, проходившей в рамках форума, на площади 2 626 квадратных метров было расположено 17 индивидуальных стендов. Самые крупные из них – стенды Министерства высшего образования и науки РФ, Сибирской венчурной ярмарки, Нижегородского НОЦ, Новосибирской области, Республики Беларусь, а также лидеров научно-технологического развития региона и страны СКИФ, ИЯФ, СибБИО НОЦ, кампуса НГУ, Архипелага. Впервые в павильоне пленарных заседаний кроме сцены расположились презентационные панели Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Также было представлено 4 отраслевых стенда.

Более 230 компаний и проектов были представлены на выставке. Так компания «Аксис», резидент фонда «Сколково» представила на форуме энергоэффективные накопители электрической энергии с длительным ресурсом эксплуатации, которые отличаются высокой скоростью зарядки в широком диапазоне рабочих температур. «На текущий момент наш стартап выходит на завершение создания MPV и переходу к запуску пилотных проектов с определенным кругом потенциальных клиентов. Запуск малосерийного производства планируется начать в 2024 году. В рамках данного форума были проведены встречи с заинтересованными лицами, которыми были озвучены намерения об инициировании договорного процесса после завершения проходящего форума», — рассказал «Континенту Сибирь» директор компании «Аксис» Владимир Гертель.

В рамках венчурного трека 40 проектов Новосибирской области и 18 проектов из других регионов СФО представили свои проекты на стендах. 36 проектов приняли участие в питч-шоу. Отмечается, что его победитель ООО «ХелсВижн» (проект «Кровать функциональная электрическая PAPILLON») получил медиа-сопровождение своего проекта от телеканала РБК. 50 экспертов работали на венчурной площадке форума, из них 35 федеральных. 104 встречи прошли в переговорной комнате между экспонентами ярмарки и представителями индустриальных партнеров, заключены два соглашения. Более 150 человек за 4 дня покорили скалодром «Технопрома-2023».