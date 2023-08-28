Николай Диканский ,

академик РАН, главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН, ректор НГУ в 1997 – 2007 гг.

Александр Асеев ,

академик РАН, главный научный сотрудник НГУ и ИФП СО РАН (по совместительству), председатель СО РАН в 2008 – 2017 гг.

Завершившийся на прошлой неделе в Новосибирске 10-й международный форум технологического развития «Технопром-2023» ознаменовался многими важными и без преувеличения судьбоносными для развития науки и технологий событиями при обеспечении технологического суверенитета России в настоящее непростое время проведения специальной военной операции (СВО).

Так, вице-премьер правительства России Д. Н. Чернышенко, открывая пленарное заседание, заявил о разработке нового закона о технологической политике, важнейшим инструментом которого станут мегапроекты для обеспечения разработки и производства приоритетной высокотехнологической продукции. Дмитрий Николаевич анонсировал десять приоритетных направлений, вошедших в первую очередь: развитие беспилотных авиационных систем; производство электронной и радиоэлектронной продукции, включая оборудование критической информационной инфраструктуры; производство приоритетной станкоинструментальной продукции; локализация производства лекарственных препаратов с риском возникновения дефектуры; производство наиболее востребованных медицинских изделий и оборудования в РФ; производство средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе; импортозамещение критической химической продукции; производство импортозамещающих воздушных судов; производство судов и судового оборудования; развитие производства сжиженного природного газа на основе отечественного оборудования. Было отмечено, что по трем из этих направлений уже ведется работа, сформированы планы мероприятий, паспорта проектов, в этот перечень вошли станкоинструментальная продукция, беспилотные летательные аппараты и электронная и радиоэлектронная продукция. Д. Н. Чернышенко отметил важность создания передовых инженерных школ и национального корпуса экспертов в Российской Академии наук, который станет национальным стандартом сферы науки.

Подробнее о создании высокопрофессиональной, объективной, неангажированной экспертизы рассказал президент РАН академик Г. Я. Красников. Важно также, чтобы в этих экспертизах был определенный рейтинг, который дает востребованность научных результатов для других научных институтов, бизнеса и высокотехнологических компаний. Г. Я. Красников подчеркнул, что «сейчас нужно формировать новые технологические цепочки от фундаментальных поисковых исследований до конечного результата». В этом мы также видим важность Академии наук – в решении названных задач с учетом экспертного мнения, как может фундаментальное исследование давать конкретный результат, сказал президент РАН. Геннадий Яковлевич обозначил, что для фундаментального исследования чрезвычайно сложно учесть все факторы, которые бы привели к его успешному применению и выходу, например, на Нобелевскую премию. Д. Н. Чернышенко прокомментировал: несмотря на то, что одним из факторов успеха может быть случайность, «чем больше исследований, тем больше вероятность, что эта случайность произойдет».

Исключительно содержательным явилось выступление на форуме «Технопром» главного экономиста ВЭБ.РФ, бывшего заместителя министра экономического развития и торговли РФ в 2004 – 2014 гг. Андрея Николаевича Клепача, одного из наиболее квалифицированных специалистов по экономике современной России, главы экспертного совета по диверсификации оборонно-промышленного комплекса при правительственной комиссии по импортозамещению. Я думаю, сказал А. Н. Клепач, «что в условиях специальной военной операции будет специальный режим научных и технических разработок». Для выхода науки РФ из 12-ти летней стагнации необходимо увеличение финансирования науки с нынешнего объема в 1% ВВП на уровень 2,5% в 2030 году или за 2030 годом. При этом, для развития фундаментальной и прикладной науки в РФ необходимо создать аналог программы развития университетов «Приоритет-2030» для академических институтов. А. Н. Клепач пояснил, что такие вузы, как Физтех, Бауманка, С.-Петербургский политех во многом стали центрами, объединяющими занимающихся прикладной наукой, со своей системой исследований и лабораторий. По его словам, многие научные институты РАН имеют не меньший потенциал в развитии фундаментальной науки – это, в частности, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера, Институт катализа им. Г. К. Борескова, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова в Новосибирском Академгородке, которые обладают несомненным потенциалом и возможностями для перехода от стадии исследований и лабораторных образцов к опытно-экспериментальным установкам и мелкосерийному производству, отладке и масштабированию новых технологий.

А. Н. Клепач также отметил, что, скорее всего, управленческие решения в сфере развития науки и технологий будут аналогом советского Госкомитета по науке и технике. «Я думаю, что мы к этому должны прийти», – сказал главный экономист ВЭБ. Напомним, что ВЭБ.РФ – это национальный институт развития, содействующий реализации социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности экономики страны и ее модернизации на инновационной основе.

Высказанные на форуме «Технопром-2023» предложения во многом созвучны ранее высказанным основным тезисам нашей статьи «Реформа РАН: исправление ошибок неизбежно», опубликованной на сайте polit.ru в июне 2014 года, и посвященной аргументированной критике реформы РАН и ее негативных последствий. Потребовалось почти 10 лет разрушительных реформ академической науки с очевидными последствиями в виде потери технологического суверенитета страны, недопустимого в условиях СВО, чтобы, наконец-то, с высокой трибуны форума «Технопром-2023» прозвучали слова об изменении курса реформ РАН для обеспечения развития науки и технологий в РФ.

Главным при этом является восстановление прерванной реформой мощной интеграционной составляющей в деятельности РАН при проведении мультидисциплинарных исследований, тесного взаимодействия с ведущими университетами для подготовки кадров, способных решать задачи государства по достижению глобального лидерства и технологического суверенитета, превращению РАН в эффективно работающую структуру инновационного развития. Также необходимо воплотить в жизнь высказанные на форуме «Технопром-2023» предложения о воссоздании государственного комитета науки и технологий в качестве действенной структуры управления научно-технической и технологической политикой на основе взаимодействия науки, российских государственных и частных корпораций, бизнес-сообщества с опорой на экспертную мощь РАН и ведущих университетов и с концентрацией на эффективные механизмы введения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности. Необходимо сделать все возможное для реализации предложений, высказанных ранее в отношении реформы науки и технологий и подтвержденных авторитетными выступлениями на форуме «Технопром-2023». Работа над ошибками должна быть продолжена!