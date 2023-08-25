Полигон виртуальной реальности, омегаботов и цифровых двойников роботов представил на «Технопроме-2023» новосибирский вуз

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) принял активное участие в деловой программе и выставке «Технопрома-2023». Университет представил на форуме свои ключевые научные разработки и достижения партнёров вуза.

На площадке СибГУТИ были представлены несколько тематических зон: полигон виртуальной реальности (VR), где посетителей (10+) ждала VR-экскурсия, а также радиоклуб, откуда в ежедневном формате в 12:00 проводился трафик радиолюбительской аварийной службы Урала, Сибири и Дальнего Востока с участием управления МЧС.

Также на выставочной площадке университета была представлена виртуальная телевизионная студия, где любой желающий (10+) смог попробовать себя в роли телеведущего, и выставка партнеров вуза с инновационными новинками. Модульные робототехнические конструкторы Омегаботы и цифровые двойники роботов компании «Омега», автотренажер компании «Forward», учебная станция NettleDesk для демонстрации голографических макетов, образовательный робототехнический конструктор «Техник» компании «ЛЭИР» и мультистудия компании «Автосфера» и многие другие.

«Мы участвовали в насыщенной программе форума, от университета выступали спикеры, преподаватели и эксперты. С точки зрения экспозиции у нас были представлены студенческие работы и не только: это разработки, которыми занимаются наши бакалавры, магистры и аспиранты. Также для нас «Технопром-2023» — площадка для обмена опытом с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в рамках образовательного процесса, с которыми выстраиваем отношения с точки зрения наполнения образовательных программ контентом и оборудованием. Также мы подписали ряд важных соглашений», — рассказал «Континенту Сибирь» ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Модераторами круглого стола форума на актуальную тему «Искусственный интеллект в образовательном процессе» (18+) были исполняющая обязанности проректора по учебной и методической работе СибГУТИ Наталия Кулешова и заведующий кафедрой САПР Яков Ракшун, а в работе круглого стола «Современные технологии в патриотическом воспитании детей и молодежи» была спикером исполняющая обязанности проректора по молодёжной политике СибГУТИ Татьяна Аникина.

Юрий Зазуля принял участие в работе пленарного заседания XXIII съезда работников образования Новосибирской области «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность» (18+) и в Координационном совете при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития высшего образования.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики ведет свою историю с 1953 года, когда был основан Новосибирский электротехнический институт связи (НЭИС). Осенью 2023 года СибГУТИ отметит 70-летний юбилей. На сегодня вуз является базовым образовательным комплексом Минцифры России в регионе. Имеет сеть филиалов в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. СибГУТИ — крупный научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий.

Во время проведения «Технопром-2023» состоялся визит в СибГУТИ заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В ходе его обсуждались возможности реализации промышленного производства разработок вуза и планы развития университета. Сегодня более 12 тысяч человек учатся в СибГУТИ. «Приемная кампания этого прошла успешно: мы закрыли все бюджетные места в базовом университете, количество уже набранных договорных мест у нас больше, чем в прошлом году», — сообщил «Континенту Сибирь» ректор СибГУТИ.

«Также в настоящий момент мы готовимся к празднованию юбилея. Мероприятия планируем проводить в формате выезда на природу с соревновательным мотивом. Также проведем традиционное праздничное собрание в институте (16+) с приглашением гостей, выпускников, студентов, преподавателей. Будет презентована программа развития университета», — подытожил Юрий Зазуля.