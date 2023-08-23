Юбилейный X международный форум технологического развития «Технопром-2023» набирает обороты. Впереди ещё три дня работы, сотни пунктов конгрессной, выставочной, образовательной и культурно-спортивной программы. Охватить всё одному человеку нереально даже при самом активном участии. «Континент Сибирь» поможет, расскажет и покажет: подробности первого дня форума в нашем фотобанке.



Основные мероприятия «Технопрома-2023» проходят с 22 по 25 августа на площадях МВК «Новосибирск Экспоцентр». Первый день форума, а точнее его первая половина, отмечен впечатляющей статистикой. «Электронными сервисами мобильного приложения и сайта форума воспользовались 27 тысяч пользователей, 11 900 человек заявили своё намерение очного участия в мероприятиях «Технопрома». В работе форума принимают участие представители 78 регионов России: больше всего делегатов из Башкортостана, Тюменской, Томской, Иркутской и Нижегородской областей. Представители 39 стран сегодня работают здесь: самые представительные делегации из Китая, Республики Беларусь, Сенегала, Бразилии и Пакистана», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пленарном заседании «Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы».

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Как ранее писал «Континент Сибирь», в насыщенной программе первого дня обсуждаются и вырабатываются сценарии технологического прорыва регионов в различных секторах экономики от агропромышленного комплекса (АПК) до нефтегазовой отрасли. Официальный старт работе форума «Технопрома-2023» 22 августа дали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Новосибирская область всегда славилась сильными научными школами мирового уровня, высококлассными специалистами. Это подтверждается высокими цифрами рейтинга научно-технического развития региона», — подчеркнул заслуги региона в процессе технологического развития страны Дмитрий Чернышенко.