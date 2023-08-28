Кандидат от «Справедливой России» немного взбодрил несколько скучноватую губернаторскую кампанию в Новосибирской области. Почему он получил эту роль и что ему за это будет?

Призрак второго тура тает

Новосибирская область входит в число регионов, где исход губернаторской «борьбы» 2023 года не подразумевает серьезной интриги, хотя на предшествующей стадии недостатка в них не наблюдалось. Сюжет без нерва с предсказуемым финалом — безопасный предпочтительный сценарий для президентского кандидата, чей список достоинств не перегружен как минимум одним: лишь второй раз в жизни он участвует в избирательной кампании, и ни разу — в конкурентной. Главная проблема референдумных выборов — их легитимирующая сила. Что за победа без серьёзных соперников? Что за победа, если её сделала, к примеру, половина от пришедшей на выборы четверти зарегистрированных избирателей?

Похоже, к моменту переизбрания на второй срок новосибирский губернатор Андрей Травников чувствует себя более уверенно, и решился сыграть так, чтобы подобные вопросы не были слишком очевидными. Для начала новосибирская власть, в отличие от алтайской, пустила на поле коммунистов. Правда, в соседнем регионе против губернатора Виктора Томенко собиралась пойти лидер краевой организации КПРФ и целый федеральный парламентарий Мария Прусакова. В Новосибирской области речи о столь статусном спарринг-партнёре не было: крепость в виде подписного барьера брал не главный коммунист Новосибирской области, не первое лицо обкома (мэр Новосибирска Анатолий Локоть) и даже не второе (депутат Госдумы Ренат Сулейманов). Среди оппонентов Травникова в этом году вообще нет руководителей партийных организаций или представителей ГД. Главный политтехнолог обкома КПРФ, депутат областного Заксобрания Роман Яковлев — самая солидная из фигур, которым дозволено конкурировать с Травниковым. Что тоже немало, учитывая, что на двух предыдущих губернаторских кампаниях, в 2014 и 2018-м, от КПРФ кандидатов не было. (С 2004 по 2012 годы глав субъектов РФ назначал президент).

Вряд ли внутриполитический блок федеральной и региональной властей допустил бы представителя КПРФ к предвыборному циклу, если бы не заручился гарантиями управляемости «красного» кандидата и если бы команда единоросса Травникова не была уверена в способности удержать ситуацию под контролем. Свежи в памяти примеры 2018 года, когда протестное голосование принесло победу тем, кого власть считала техническими конкурентами. Причём, оппонентам ставленников ЕР для этого ничего особо делать не пришлось, кроме как просто быть. Для отдельных триумфаторов тот политический прыжок в итоге обернулся драматическим падением.

Коммунист Роман Яковлев стартовал довольно бодро — сулил возврат прямых выборов мэров, а губернаторской кампании анонсировал второй тур. Некоторые из новосибирских политиков, наблюдающих за происходящим в области, в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» высказывают мнение, что он уже сбавил обороты. Призрак второго тура интересам штаба Травникова не отвечает. Благо есть ещё кандидаты от ЛДПР и «Справедливой России», которые могли бы взять на себя труд отщипнуть голоса у КПРФ, чтобы снизить вероятность двухтурового сценария. Вице-спикер Горсовета Новосибирска, выдвиженец ЛДПР Евгений Лебедев аккурат перед выборами вернулся из зоны СВО, где был с гуманитарной миссией. Но он словно бы не пытается задействовать электоральные «фишки» на полную мощь, в основном продолжает работать в Дзержинском районе Новосибирска, где находится его депутатский округ.

Другое дело — неожиданно возникший на старте предвыборной гонки известный в Советском районе Новосибирска предприниматель Владислав Плотников. Символично, что элементы шоу в электоральное действо вносит именно он — владелец торгово-развлекательного центра «Эдем». Как бы жители разных частей области ни относились к его предложению переместить административный центр в Куйбышев, оно задерживает внимание. Один из близких к СРПЗП собеседников корреспондента «Континента Сибирь» говорит о слухах, что Владислав Плотников в какой-то момент просто перепутал этот город с Барабинском, а потом поздно было исправляться. Так в проплаченной агитации Куйбышев и остался. Да и какая разница, что обещать — исполнять с первых дней некую программу Путина или переносить центр в Куйбышев? Зато кто упрекнёт Андрея Травникова, что у него лёгкие выборы? Соперники пускают в ход мощнейшие аргументы: Яковлев собирается превратить Новосибирск в центр оборонной промышленности, Плотников мог бы перебить это угрозой отменить пыль, но ограничился тем, что ликвидирует транспортный налог.

Закрыть гештальт

Денег на пиар ярких идей ресурсный кандидат от СРПЗП не жалеет — несёт их через популярные СМИ и через бабушек из «Отрядов Путина» — проект, известный вирусными ультрапсевдопатриотическими роликами, пародирующими серьезную политическую повестку.

Выдвижение Плотникова от «Справедливой России-Патриотов-За Правду» стало микро-сенсацией для тех, кто плотно сотрудничает с этой партией в Новосибирской области. Руководство местных справедливороссов долго решало, кого выставить. Бюро возглавляет депутат Госдумы Александр Аксёненко. Пять лет назад на выборах «конкурировал» с Травниковым один из депутатов Госдумы, в 2023-м статистов такого уровня нет. Всё шло к тому, что СРПЗП выдвинет заместителя председателя Совета регионального отделения Сергея Шилова — соратника сопредседателя партии Захара Прилепина. Но в последний момент одобрение получил Владислав Плотников. Советский район Новосибирска находится на думском округе Александра Аксёненко, который плотно сотрудничает с разными фигурами, чей бизнес и политическая деятельность связаны с этой территорией. Например, с независимым депутатом Горсовета Новосибирска Натальей Пинус или с коммерсантом, бывшим единороссом, перешедшим к СРПЗП, Михаилом Большовым. Собеседники корреспондента «Континента Сибирь» из новосибирских политических кругов говорят о давних связях Плотникова и Большова. Последний в 2020 году баллотировался в Заксобрание на том самом округе, где тогда же хотел пойти одномандатником от «Единой России» Владислав Плотников. После резонансного скандала с подкупом на праймериз единороссы решили оставить одномандатный округ за действующим парламентарием Алексеем Андреевым. Хотя ЕР и сохранила Плотникова в списочной части, не сулившей ему мандата.

Спустя три года незакрытый гештальт Владислава Плотникова помог Александру Аксёненко закрыть сразу несколько задач — ещё и за собственный счёт кандидата. У того же Шилова средств не было, деньги пришлось бы искать во внутренней кассе.

Представители новосибирской «Единой России» предсказуемо подтверждают в разговоре с редакцией, что участие Плотникова в кампании согласовано с властями. Вряд ли шоу Плотникова привлечёт к выборам внимание настолько, что это значительно скажется на явке. Однако команде кандидата от ЕР шумиха не повредит — главное, не переборщить. Тем более, если ведущий чирлидер не слишком затмевает главного игрока. В этом смысле у 57-летнего Владислава Плотникова, вероятно, есть определённое преимущество перед 44-летним бодрым ЛДПРовцем Евгением Лебедевым, который мог бы ненароком оттяпать себе голосов не по чину.

Как нормальный делец Владислав Плотников вряд ли стал бы вкладывать деньги в проект, который не сулит ему личных перспектив. Губернаторская кампания — один из способов начать другие выборы. Очевидно, бизнесмен уже планирует, как проведёт лето 2025 года — в борьбе за мандат в Заксобрание следующего созыва.

Агитационная активность Владислава Плотникова не ограничивается пределами Советского района Новосибирска. Вероятно, он не прочь подстраховаться, чтобы справедливороссы выдвинули своего нового спонсора не только по одномандатной территории, но и поставили наверх списка. В 2020 году ему не хватило никаких ресурсов, чтобы вынудить ЕР подвинуть Алексея Андреева. В последнее время депутат развивает проект в другом регионе. Однако работу на округе не прекращал и, похоже, отдавать его не собирается.

Может ли СРПЗП приблизить Владислава Плотникова к депутатству — неочевидно. В 2021 году ЕР поспособствовала тому, чтобы один из четырёх одномандатных округов в Госдуму от Новосибирской области достался не выдвиженцу КПРФ, а формально представителю «Справедливой России» Александру Аксёненко. Региональный лидер справедливороссов опирается на поддержку сенатора, единоросса Александра Карелина. Но среди «сторонников ЕР» в Новосибирске есть другие тяжеловесы, с которым у депутата Госдумы напряжённые отношения.

По словам участников новосибирских политических процессов, кипучая работоспособность Аксёненко заметна не только на Искитимском округе, от которого его двигали в ГД. Например, в Барабинске парламентарий открыл совместную приёмную с популярным местным независимым депутатом Константином Терещенко. Собеседники корреспондента «Континента Сибирь» говорят, что на необузданную активность Аксёненко и его компании косо смотрит спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Он не член ЕР, но состоит в это фракции в ЗС, а заодно рулит штабом Андрея Травникова. На выборах в региональный парламент единороссы тоже ставили его главным. От того, наладится ли взаимопонимание между ним и начальником областной СРПЗП, зависит не только гипотетический мандат Владислава Плотникова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Сибирском федеральном округе:

— Одна из главных характеристик кампаний референдумного типа, а именно такая кампания идёт в Новосибирске — предсказуемость. Это общий тренд. Не только для большинства сибирских регионов, а в целом по стране. У людей сейчас есть большой запрос на сохранение стабильности, предсказуемость действий власти, понятность и последовательность этих действий. Поэтому избиратели в основном склонны к консервативному голосованию, чтобы минимизировать риски в будущем. То есть, к голосованию за лидера, который своими действиями уже доказал, что может эту стабильность сохранить и обозначить вектор дальнейшего развития.

К экспериментам и рискам оказаться в турбулентности избиратели сейчас относятся негативно. Откровенно популистская риторика кандидата от СЗПРП и некоторые его заявления, которые с недоумением воспринимаются в обществе, могут сделать кампанию немного веселее, прибавить на перспективу Плотникову узнаваемости, но дополнительных политических очков кандидату не принесут. Точно так же, как и не могут навредить действующему губернатору, который идёт переизбираться с достаточно весомым набором достижений, хозяйственным и прагматичным подходом. На таком фоне громкие популистские заявления совершенно ничего не весят.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, бизнес-антрополог, независимый консультант:

— Выборы в Новосибирской области — предельно скучные. Понятно, что все так называемые оппоненты Андрея Травникова играют роль спойлеров. К странным агитационным лозунгам абсолютно всех кандидатов тоже всерьёз относиться невозможно. Идея выдвиженца «Справедливой России» перенести административный центр в Куйбышев навевает мысль, что так мы до мышей дойдём — раньше хотя бы столицу в Новосибирск перенести предлагали. По сути, всё это холостые выстрелы, в соцсетях предложение Плотникова не вызвало ни особой дискуссии, ни раздражения. Вероятно, задумывалось, что люди увидят, какие клоуны выступают на фоне нашего солидного губернатора.

Такими способами вряд ли даже удастся расшевелить избирателей. Полагаю, явка — серьёзная проблема. С одной стороны технологам что-то с ней надо делать. С другой стороны, штабу основного кандидата невыгодно её всерьёз накачивать. Вспомним феномен Бату, когда благодаря ажиотажу в народном голосовании за символ города фактически победил орангутан, что не устроило тех, кто наверху.

СВЕТЛАНА КАВЕРЗИНА, депутат от Советского района в Горсовете Новосибирска:

— У Владислава Плотникова есть деньги. Вероятно, ему скучно, поэтому он решил их потратить таким образом. Александру Аксёненко необходимо было кого-то выдвинуть от «Справедливой России», а этот кандидат мало того, что сам работает, ещё и платит за себя.

Если бы Роман Яковлев от КПРФ был поактивнее, мог бы увести выборы во второй тур. Но он, похоже, выдохся. Плотников — это клоунада за большие деньги. Он пытается повысить свою узнаваемость, плакаты с его изображением — чуть ли не на каждой маршрутке. Но где его встречи с людьми?