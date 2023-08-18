Накануне запуска нацпроекта по развитию отрасли БПЛА смотр возможностей отечественного беспилотья прошёл в Новосибирске. Смог ли «Архипелаг-2023» убедить энтузиастов и предпринимателей, что их помощь будет нужна государству при реализации стратегии? И используют ли новосибирские власти масштабный форум в экономических интересах региона?

Что это было?

Десять дней на нескольких площадках Новосибирска и Кольцово проходил масштабный форум, на который съехались несколько тысяч человек. На портале «Архипелага-2023» без лишних реверансов оно чётко прописано, как главное событие года по развитию беспилотных авиасистем, биотеха и креативной экономики. Среди гостей были не только бизнесмены, айтишники, будущие инженеры и любители одной из самых трендовых отраслей — с учётом актуальной политической повестки, так и вне её. Между собравшимися бродили люди в презентабельных пиджаках и при портфелях. Собеседники «Континента Сибирь» отмечали, что помимо глав Новосибирской и Томской областей, на площадках встречали руководителей Ульяновского и Нижегородского регионов Алексея Русских и Глеба Никитина, а также других губернаторов, которые не оставили об этом постов с геометками в соцсетях. Делегации чиновников разного уровня тянулись на «Архипелаг» со всей страны. Серьёзность мероприятия недвусмысленно транслируют присутствовавшие на нём представители федеральной власти первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Белоусов возглавляет созданную по поручению президента правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС). Пескову президент поручил отвечать за проведение к 1 сентября в Москве ежегодной выставки технологических продуктов и решений в сфере беспилотной авиации. Но суть этих форумов, выставок и стратегии дальше — правительство вот-вот утвердит национальный проект по развитию беспилотья. Это означает, что государство планирует заложить сотни миллиардов рублей на развитие отрасли, на которые могут претендовать регионы.

Для куратора нацпроекта (вышеупомянутого первого вице-премьера Белоусова) «Архипелаг» — это смотр перспектив. А для бизнесменов, представителей региональных властных структур, заведений по подготовке кадров — возможность прощупать источник инвестиций и понять, кого ждут в первых рядах, а кто — пока не дорос.

Какие перспективы для региональной экономики?

Новосибирская область стала точкой серьёзного события — это факт. «Архипелаг» раньше проходил: в Великом Новгороде в 2021-м и в Севастополе в 2022-м. Те форумы были посвящены поиску решений по развитию перспективных технологий. Акцент на беспилотье в 2023 году очевидно выносит мероприятие в Новосибирске в особый ранг. Дело не только в наводнивших информленты новостях, благодаря которым ни москвичам, ни жителям регионов не надо расшифровывать, что такое «дрон», «беспилотник», «БПЛА». Один из собеседников «Континента Сибирь» так и сказал: «СВО закончится, а беспилотники нужны будут всегда». В мирной жизни — в полях, на стройках, в грузоперевозках. К форуму-2023 это осознание окончательно накрыло политические, экономические и предпринимательские круги.

Внимание на отличие новосибирского «Архипелага» от предыдущих обратил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» политолог, философ и организатор слёта квадрокоптеров «Дронница» Алексей Чадаев. «В этом году запускается нацпроект по беспилотью. Это реальные деньги. На предыдущие «острова» приезжали в основном люди творческие, стартаперы, инженеры, изобретатели, люди, которые любят заниматься саморазвитием. В Новосибирске, помимо этой публики, собрались губернаторы, вице-губернаторы, руководители компаний, отраслей, что, конечно, несколько изменило атмосферу. По составу происходящее напоминало добротное производственное совещание большого начальства. Представительные граждане ходили по «Архипелагу» и пытались понять, как начальство собирается развивать отрасль, распределять деньги, кому, сколько, по каким критериям. Это совсем другой уровень разговора», — рассказывает Алексей Чадаев.

Казалось бы, для команды идущего в этом году на переизбрание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова такое событие, как «Архипелаг» — просто подарок. Анонсы о нём отлично ложатся на трафаретное «Время требует». В реальности мероприятие фактически выпало из предвыборной повестки. Правительство Новосибирской области отчиталось о произошедшем рядом новостей, выступило наряду с НГУ и НГТУ соорганизатором, как принимающая сторона, а также непосредственный и активный участник форума. В отличие от того же «Технопрома», среди остальных организаторов, стратегических и даже информационных партнёров «Архипелага» нет организаций с новосибирскими контактами.

Даже если главные хозяева «Архипелага» — федеральные структуры, можно было бы предположить, что размещение форума в Новосибирске именно в предвыборный год говорит о влиянии Андрея Травникова в Москве. К тому же, губернатор Новосибирской области состоит в президиуме президентского Государственного Совета, в котором, кстати, возглавляет комиссию по направлению «Наука». В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» советник генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Лада Юрченко выразила уверенность, что позиция в Госсовете сыграла роль при выборе города.

Другие собеседники «Континента Сибирь», которых организаторы форума привлекли к интенсивам, говорили скорее об удобном месторасположении Новосибирска. Не только с точки зрения подходящей инфраструктуры и доступности для участников, летящих со всех концов страны. Обеспечение безопасности массовых мероприятий, на которые съезжаются известные люди, — тоже немаловажная история в наше время. Вероятно, из этих соображений до последнего момента организаторы не раскрывали полный список гостей. Например, в анонсах к форуму не найти участвовавшего в нём и читавшего лекцию философа-имперца Александра Дугина.

Возможно, если бы команда Травникова использовала площадку в электоральных интересах, это, по крайней мере, привлекло бы к мероприятию чуть больше внимания со стороны новосибирских СМИ. Нельзя сказать, что на местном уровне оно было переоценено.

«Использовать такое событие для отработки региональной повестки — всё равно что микроскопом гвозди заколачивать, — парирует Лада Юрченко. — «Архипелаг» работает на российское правительство и президента. То, что форум проходил здесь — это уже социальная ответственность и карта доверия».

Алексей Чадаев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» вспомнил, что не все губернаторы удерживались от того, чтобы не использовать крупную площадку под свои выборы. Некоторым это вредило. «Андрей Травников пришёл на «Архипелаг», выступил. Я не увидел со стороны областной администрации навязчивого желания задействовать форум как выборную площадку. В своё время, выдержать тональность не удалось врио главы Приморья Андрею Тарасенко на Восточном экономическом форуме, это была его ошибка», — говорит Алексей Чадаев.

Даже если «Архипелаг» не стал Травникову площадкой для предвыборного пиара, он всё равно может нести электоральные смыслы. Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Сибирском федеральном округе Игорь Кузнецов отмечает, что история с развитием БПЛА — это федеральный тренд. «Задача программно и аппаратно развивать отрасль, создать гарантированный спрос на российские беспилотники поставлена президентом. Андрей Травников этот тренд понимает и видит потенциальные выгоды для региона. Мероприятие прошло на высоком уровне, из чего федеральный центр тоже сделает свои выводы. «Архипелаг» дал возможность на всю страну презентовать потенциал региона, его готовности к реализации компетенций. Этот сигнал позитивно считывается не только в федеральном центре, но и в обществе. Он включает локальный патриотизм, очерчивает перспективы, которые конвертируются в экономические выгоды для региона, для жителей. Разумеется, этот сигнал даёт в том числе электоральный эффект», — подчёркивает Игорь Кузнецов.

А может ли на самом деле областная власть конвертировать те самые перспективы в экономические выгоды для территории? Тот вопрос, который свидетели и потенциальные бенефициары масштабного события сейчас адресуют региональному правительству, которое строит планы на следующую пятилетку. Однако, когда корреспондент «Континента Сибирь» попросил одного из ведущих новосибирских спикеров по теме привлечения в регион инвестиций оценить, насколько «Архипелаг» был полезен для области и её развития, тот ответил, что там не был (это ладно) и сказать ему нечего (что странно, учитывая сигнал федерального центра о грядущем распределении инвестиций).

Лада Юрченко призывает не ждать, что «Архипелаг» станет поворотной точкой развития Новосибирска. «Но остаётся фактом, что в Новосибирске были отработаны серьёзные вопросы федеральной повестки, что с нас начнётся старт федерального обсуждения нацпроекта. У нас были презентованы проекты по улучшению качества жизни, это, я считаю, очень важно, если говорить об устойчивости региона, о том, как нам актуализировать стратегию развития и области, и города», — констатирует Лада Юрченко.

Собеседники «Континента Сибирь» пока затрудняются оценить, насколько реальные экономические и инвестиционные перспективы стоят за громкими заявлениями регионального правительства по итогам «Архипелага» (что Новосибирская область будет специализироваться на создании тяжелых беспилотников, что беспилотная авиация вообще — приоритет развития Новосибирской области).

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов считает, что у Новосибирска есть задатки, чтобы продвинуться в этой отрасли. Главное — не тормозить процесс. «Декларировать можно всё что угодно, можно собирать светские салоны, которые посещают первые лица федерального правительства. Не это определяет, как будут развиваться дальнейшие события, — рассуждает Андрей Панферов. — Рассчитываю, что сыграет роль инженерное образование губернатора. Есть вероятность, что он строго спросит с тех, кто будет тормозить процесс. БПЛА сейчас проникает во все гражданские сферы, это — тема, с которой Новосибирск действительно может выстрелить так, чтобы его называли не только научной столицей, но и крупным центром по строительству беспилотников. Но это требует от властей кропотливой работы», — констатирует Андрей Панферов.

Кто не дорос?

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» высказала уверенность, что регион покажет и конкретику, и результаты. «Для всего мира беспилотники — это приоритет: развитие гражданской авиации, перевозки, грузы, сельское хозяйство, ландшафт и так далее. Что касается тяжёлых беспилотников, в Новосибирске уже есть наработки — на базе CибНИА имени Чаплыгина, Чкаловского завода. «Архипелаг» намечает дальнейшие прорывные точки», — говорит Анна Терешкова.

Собеседники корреспондента «Континента Сибирь», обсуждая итоги «Архипелага» с точки зрения задач для бизнеса, тоже упоминали названия известных региональных, а также федеральных производственных предприятий. И высказывали резонное опасение, что после утверждения национального проекта основными подрядчиками, получателями заказов, победителями тендеров — грубо говоря, бенефециарами — станут корпорации и крупный бизнес. Зачем тогда Москва устраивала мероприятие, на которое приехали сотни вдохновлённых перспективной отраслью небольших инженерных компаний? Едва ли цель состояла только в обозначении вектора для будущих кадров, в пиаре перед молодёжью отрасли, на которое государство делает ставку. Если в итоге госзаказы на поставки машин по нацпроекту в будущем получат промышленные гиганты, не проще ли было устроить междусобойчик для них?

Алексей Чадаев тоже считает проблемой, что государственная система предпочитает работать с крупными корпорациями. Собеседник «Континента Сибирь» придерживается мнения, что в создание новой отрасли нужно вовлекать амбициозные, молодые, гаражные команды, которые несут драйв покорителей технологий. «Любая новая отрасль — это пространство для отвязных ребят из гаража, которые надеются стать миллиардерами. Так было с IT, с сотовой связью, с автомобилями. Наша система не умеет работать с такими ребятами, она все пытается поручить крупным корпорациям. Я считаю это проблемой. Мне кажется, что попытка решить задачу построения отрасли через крупные структуры, через жирных котов — это тупик», — рассуждает Алексей Чадаев.

Тем более, работы впереди много. Развитие беспилотной отрасли — не в том, чтобы просто завалить рынок дронами. Продукция должна быть собрана в России из отечественных комплектующих. Председатель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов считает важным, чтобы при распределении заказов государство чётко обозначило: исполнители получают бюджет «не на закуп импорта». «Не так, чтобы — вот деньги, выполните любыми способами, и некоторые предприятия продолжат закупать зарубежные комплектующие. Тогда речь не идёт о развитии собственной отрасли. Пока нацпроект не утверждён. Мы слышим декларации о намерениях и не знаем, на какие формы поддержки могут рассчитывать представители отрасли. Но проект курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов — и это очень серьёзно. Так что надо готовиться: если просто придём с предложениями и идеями, результата не будет. Другое дело, если предложим испытанные образцы, подготовленных специалистов», — говорит Игорь Салов.

Собеседник «Континента Сибирь» рассчитывает, что малый бизнес не останется в стороне от нацпроекта. «Маленькие предприниматели не ощущают поддержки наравне с крупными. Сигнал простой: государство не вкладывает в идеи, помощь возможна только по результатам. Андрей Травников сказал, что Новосибирская область будет ориентироваться на строительство крупных беспилотников. Наши ребята из конструкторского бюро «Спектр», например, делают маленькие. Но если будет запрос, готовы переориентироваться», — продолжает Игорь Салов.

Алексей Чадаев тоже отмечает, что проблема развития отрасли не конкретно в том, чтобы делать дроны. «Как мне кажется, во-первых, надо начать делать базовые узлы и агрегаты для БПЛА: бесколлекторные двигатели, полётные контроллеры, оптику, навесное оборудование и так далее. Во-вторых, нужно думать о наземной инфраструктуре: дронопорты, системы управления беспилотным воздушным движением. То, что к самому летающему в небе девайсу тоже имеет отношение. И конечно, нужны кадры. Здесь тоже нужно искать решения. Сегодня люди, которые хотят заниматься беспилотьем уже не как энтузиасты, а профессионально, спрашивают — как? Летать нельзя нигде. Мы запускаем отрасль в то время, когда полёты беспилотников запрещены», — перечисляет узкие места Алексей Чадаев.

Исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «СПЕКТР» Андрей Братеньков согласен, что «Архипелаг» для тех, кто занимается БПЛА, стал событием года. «Мы встретились с коллегами, узконаправленными специалистами, профессионалами, которые занимаются бортовой электроникой, ребятами, которые разработали полётный контроллер. Связисты, электронщики, эксплуатанты — собрались в одном месте, такое кроссплатформенное общение эффективно сказывается на отрасли», — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Братеньков о том, что в проведении столь масштабного мероприятия был практический смысл.

При этом, как представитель малого бизнеса, собеседник редакции не испытывает иллюзий, что нацпроект грозит «малышам» крупными заказами. На том же «Архипелаге» шоу дронов отдали группе компаний «Геоскан», хотя это стоило дороже, чем если бы доверили небольшой местной организации. «Мы слышим слова, что привлекать нужно всех. Но допускаем, что все крупные госзаказы по нацпроекту БПЛА заберут крупные госкомпании. На «Архипелаге» я говорил со спецпредставителем президента Дмитрием Песковым о том, что подряды опять могут пойти мимо «малышей». Хотя на самом деле самые быстрые эффективные решения исходят от малого бизнеса», — Андрей Братеньков не знает, дойдёт ли его посыл до тех, кто курирует процессы наверху или для того, чтобы быть услышанным, нужно сначала дорасти и встать хотя бы в разряд среднего бизнеса.

А смысл?

«Континент Сибирь» стремился выяснить, в чем состоял замысел государства собрать потенциально всю отрасль в одном месте и занять ее чуть ли не двухнедельной программой времяпровождения, иногда делового, а иногда «чисто креативного».

Если задача состояла в том, чтобы все «прониклись и осознали», то это достигнуто. Вопрос остался: чем и зачем? Если целью было перезнакомить всех друг с другом, помочь выстроить горизонтальные связи и сформировать отраслевое сообщество, то к этому ощутимо приблизились. Но и это – зачем? Не всегда понятно было, кто кого в чём убеждает на форуме и почему.

В «старые добрые времена», на которые Россия равняется всё усерднее, когда государство испытывало острую потребность в чём-либо, оно решало вопрос не «всесоюзными слётами колхозников». Последним отводился агитпроповский функционал, а как делать дело, разбирались в другом месте. Например, в Спецкомитетах во главе с такими администраторами, как Берия или Маленков.

Осенью 1941 года Советский Союз столкнулся с проблемами производства вооружений в достаточном объеме. Промышленность, находящаяся в процессе перебазирования за Урал, не справлялась. А стране нужны были снаряды и самолеты столь же экстренно, примерно как вот сейчас – те самые беспилотники. Не хватало и пилотов, которые, увы, массово гибли, попадая на фронт обученными лишь наспех. Но Госкомитет Обороны не стал в связи с этим собирать всех, кто имел отношение к снарядно-артиллерийской или авиастроительной отраслям потусоваться в неформальной обстановке пару недель, пока лето не ушло, дабы все поняли значение сферы и воодушевились, а потом… Программа «Архипелага-2023» щедро уснащена терминами хакатон, питч-сессия, креативный кластер, акселераторы, нейронет. В 1941-м и слово «мэр»-то оставалось диковинкой, не то что… В 1941-м было не до питчей и хакатонов. Но до снарядов и орудий. Питчей не было. Снаряды, как известно, нашлись.

Почему сейчас государство пошло другим путем и, столкнувшись с дефицитом БПЛА, устроило в Сибири этот гибрид производственного совещания и агитационной летучки до галочки? Вероятно, это может означать лишь одно: оно действительно на своеобразном распутье и в нерешительности – то ли попробовать действовать по привычке, силами «Ростеха», то ли вместо административно-централизованных усилий прибегнуть к рыночно-распределенным.

Если будет выбран первый вариант (то есть деньги получит лишь приближенный «крупняк», используя язык нехороших предчувствий самих участников форума), то мероприятие в Новосибирске – потеря времени. Если ставка государства будет сделана на самоорганизующееся рыночное сообщество, то работа скорее всего найдется для всех, то есть людей, можно сказать собирали и насыщали энтузиазмом не впустую. Хотя производительная сила капитализма работает не совсем на энтузиазме. Точнее, настоящий, не агитпроповский, энтузиазм внушает ей лишь одно прекрасное сочетание: много денег и прозрачный конкурентный способ их выделения. Вице-премьер Андрей Белоусов, который курирует сейчас «распутье», одновременно рыночник и бюрократ, и он, конечно, знает «секрет фирмы». Но как часто встречается в России этот ключик с этим замочком? Ларчик непросто открывается.