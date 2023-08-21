«Континент Сибирь» не раз обращался к теме развития новосибирского Академгородка, рассказывая о масштабных инфраструктурных проектах, которые предполагается реализовать на его территории – центр синхротронного излучения «СКИФ», новый кампус Новосибирского госуниверситета, «Смарт Сити». Как эти процессы скажутся на качестве услуг по тепло- водо- и электроснабжению для жителей и организаций Академгородка, насколько вовлечена в перечисленные проекты крупнейшая на территории Советского района сетевая компания ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» и насколько она готова решать собственные кадровые и финансовые задачи мы узнали у ее руководителя — ДМИТРИЯ БУРДЕНКО.

– Одна из главных строек Академгородка – новый кампус Новосибирского государственного университета (НГУ). Стены зданий «растут» быстро, а как обстоят дела с коммунальной инфраструктурой?

– На подведение сетей по электро- тепло и водоснабжению, а также водоотведению к строящимся объектам кампуса мирового уровня НГУ выделено 100 миллионов рублей. И мы уже приступили к работе. В процессе ее выполнения предполагается реконструкция части магистральной сети, от которой выиграют и другие потребители, в том числе население Академгородка.

– Другая большая стройка планируется в нижней зоне Академгородка, где вместо старых двухэтажных домов планируется многоэтажная жилая застройка. А готова ли там коммунальная инфраструктура к неизбежному росту нагрузки?

– Рассмотрим по порядку и начнем с источников. По генерации тепла у нас дефицита нет, тем более, мы вплотную подошли к запуску 8-го котлоагрегата, что еще больше расширит наши возможности. По электричеству у нас есть небольшой резерв, но все мы ждем запуска подстанции «новой Академической», которая была заложена почти десять лет назад. И по имеющейся у нас информации в бюджете области запланированы средства на завершение ее строительства. Естественно, поскольку мы являемся самой крупной сетевой компанией в Академгородке, мы хотим, чтобы подстанция вошла в нашу структуру. Это позволит нам перераспределить нагрузку существующих подстанций и обеспечит хороший запас мощностей. По водоснабжению у нас тоже нет особых вопросов. Есть проблема с участком магистрального канализационного коллектора, но мы работаем над ее решением. В остальном магистральные сети готовы справиться с таким увеличением нагрузки. А те сети, которые будут соединять их с новыми домами, конечно будут заменены, за счет застройщика. Поэтому качество снабжения коммунальными ресурсами для населения не ухудшится.

– Третий проект – территория опережающего развития «СмартСити». Он реализуется на значительном удалении от существующей застройки, в «чистом поле», как предполагается решать задачу обеспечения этой территории коммунальными услугами?

– Да, это будет серьезной задачей, но уже оглашены предложения по ее решению, и сейчас они находятся в стадии согласования. По электроэнергии ближайшая к площадке не наша компания, поэтому этим заниматься будем не мы. Водоснабжение и водоотведение будет осуществляться через подключение к нашим сетям и там особо сложных вопросов не возникало. Серьезная работа предстоит по обеспечению теплом. Необходимый объём тепловой энергии – около 60 гигакалорий, поэтому потребуется серьёзное увеличение мощностей теплоснабжения. Обсуждается два варианта. Первый – связан с запуском 8-го котла на тепловой станции №2, о котором я уже говорил. Соответственно, потребуется протянуть магистраль от тепловой станции до площадки. Плюсом этого варианта является то, что котлоагрегат №8 уже находится в высокой степени готовности, и вложения в него будут существенно меньше, чем в запуск котлоагрегата №7, который мы осуществили пару лет назад.

Второй вариант – строительство газовой котельной непосредственно на площадке, в этом случае наше участие будет заключаться в пропуске объема газа через наши сети. Так что, в обоих вариантах теплоснабжение «СмартСити» будет завязано на нашу компанию. Ну а какой из них определят как более экономически целесообразный, решится в ближайшее время.

– Запуск новых мощностей, подключение новых объектов подразумевают расширение объема работ, хватает ли кадров для их выполнения, особенно сейчас, когда все жалуются на дефицит сотрудников технических специальностей?

– Да, действительно в последние десятилетия отмечалась недооценка престижа инженерно-технического образования, рабочих специальностей, что не могло не сказаться на рынке труда. Мы сделали ставку на привлечение молодежи. Наладили взаимодействие с учебными заведениями, в частности с Новосибирским политехническим колледжем. В этом году я был там председателем экзаменационной комиссии. И везде мы позиционируем себя как стабильно развивающуюся компанию, готовую не только брать студентов на практику, но впоследствии принимать выпускников на постоянную работу. Кроме того, сейчас мы занимаемся юридической проработкой механизма обучения специалистов по целевым договорам: мы оплачиваем обучение студента, а потом он приходит к нам работать на срок от трех до пяти лет. Ну а если мы привлечем к себе молодежь, надеюсь они потом не захотят от нас уйти. С одной стороны, у нас довольно интересная работа в рамках выбранной ими специальности, а с другой – мы государственная компания с стабильной достойной зарплатой и множеством социальных гарантий.

Плюс мы постоянно работаем над расширением перечня социальных гарантий для наших сотрудников. Не остаются вне поля зрения вопросы поддержки семей с детьми. В этом году, как и в прошлом, ребятишки поехали в оздоровительные лагеря. Первоклассникам к сентябрю готовят подарочные наборы. К 9 Мая поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. А к Дню энергетика в декабре традиционно проводят встречу ветеранов, много лет отдавших предприятию.

Еще мы решили возобновить спортивные традиции. Сформировали волейбольную команду, которая заняла первое место на турнире среди команд Новосибирского научного центра. Ко Дню физкультурника планируем провести спартакиаду между подразделениями предприятия, а зимой – организовать хоккейную команду. Я убеждён, что такую работу надо обязательно проводить, чтобы коллектив был слаженным, сотрудники больше общались, чувствовали себя комфортно.

– Вы отметили, что ФГУП «УЭВ» — стабильно развивающаяся компания, а как обстоят дела с погашением задолженностей, в частности – перед «Межрегионгазом»?

– Начну с того, что никаких других долгов, кроме как перед ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск», у нас нет. Также нет задолженностей по налогам во все уровни бюджета, мы со всеми рассчитываемся в срок. Хочу отметить, что за последние годы кардинально изменилась экономическая ситуация на предприятии. Когда в 2019 году я его возглавил, оно работало в убыток и долги, соответственно, росли. Вот уже три года ФГУП «УЭВ» работает с прибылью, ежегодно её наращивая. Обороты предприятия перевалили за два миллиарда рублей в год. И это позволило нам проводить систематическую работу по сокращению задолженности. Здесь бы хотелось сказать слова благодарности нашим потребителям и партнерам, которые своевременно оплачивают потребленные ресурсы. Подчеркну, что без государственной поддержки, без бюджетных субсидий, которые получают другие предприятия отрасли, мы единственная компания из их списка должников, которая выполняет свои обязательства по погашению задолженности согласно утвержденного графика. И к 1 января 2024 года мы планируем выйти на «рабочий» режим расчетов, когда мы будем должны только за газ, поставленный в предыдущем месяце. Это обычный порядок расчетов с поставщиком, так как авансовых платежей за газ не предусмотрено договором. И это дает мне полное право называть ФГУП «УЭВ» стабильно развивающейся организацией, которая является как перспективным работодателем, так и надежным поставщиком услуг своим потребителям.