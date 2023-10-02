Глава Новосибирской области подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Игоря Яковлева, который семь лет отвечал за региональные выборы при двух губернаторах.

Со 2 октября Игорь Яковлев больше не работает заместителем главы Новосибирской области. Неделю назад «Континент Сибирь» сообщал, что чиновник ушёл в отпуск с последующим увольнением. Сегодня руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов официально подтвердил корреспонденту редакции, что губернатор подписал распоряжение, согласно которому Игорь Яковлев освобождён от должности по собственному желанию.

«КС» прогнозировал отставку Игоря Яковлева после сентябрьских губернаторских выборов.

Игорь Яковлев работал в региональной исполнительной власти с 2015 года. До 2016 года был заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. В 2016 году экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назначил Яковлева министром региональной политики. В 2020 году, когда регион возглавлял Андрей Травников, Игорь Яковлев, оставаясь министром региональной политики, получил статус заместителя председателя правительства. В 2022 году глава области назначил новым министром регионполитики Андрея Клюзова. Яковлев переместился в вице-губернаторы. В сферу его компетенции входила «организация взаимодействия с муниципальными образованиями региона» До 2015 года Игорь Яковлев работал в структурах муниципальной власти: 2006-2009 гг. был первым заместителем главы администрации Октябрьского района Новосибирска.

2009-2013 гг. — главой администрации Октябрьского района Новосибирска.

2013-2014 гг. — главой администрации Центрального округа (Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы) Новосибирска.

На данный момент собеседники «Континента Сибирь», близкие к региональной власти, не располагают сведениями: упразднит ли губернатор вакантную должность или подыщет Игорю Яковлеву преемника. Вероятно, в ближайшее время глава области объявит, кто будет курировать проекты, которыми занимался ушедший в отставку вице-губернатор. В сферу его компетенции с ноября 2022 года (когда Игорь Яковлев переместился в вице-губернаторы с поста вице-премьера, руководителя министерства региональной политики) входила «организация взаимодействия с муниципальными образованиями региона». Фактически именно тогда и пошёл обратный отсчёт до официального ухода Игоря Яковлева из регионального правительства. Чиновник готов был покинуть кабинет в обладминистрации и раньше, но остался, чтобы постепенно передать дела, помочь своему преемнику в минрегионполитики, заместителю председателя правительства Андрею Клюзову войти в курс дела и провести губернаторские выборы. Напомним, что до переизбрания Андрея Травникова главой области министерство региональной политики курировал первый заместитель главы региона Юрий Петухов. Выборы закончились 10 сентября, с тех пор члены правительства работают в статусе временно исполняющих обязанности, ждут переутверждения или кадровых ротаций. Юрий Петухов — один из членов правительства, чьё переназначение уже согласовали областные депутаты .

Собеседники редакции полагают, что Игоря Яковлева больше нет в числе претендентов на пост будущего сити-менеджера Новосибирска, который придёт на место последнего избранного мэра города после отмены выборов.

Источники «Континента Сибирь» допускали, что Игорь Яковлев сосредоточится на бизнесе. Один из представителей руководства «Единой России» отметил в разговоре с корреспондентом «КС», что, по его данным, вице-губернатор собирается покинуть город, но не уточнил, идёт ли речь о переезде в пределах России.