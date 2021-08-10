Каким будет новый театр в Новосибирске?

Новосибирский драматический театр, художественным руководителем которого является вице-председатель регионального Заксобрания Анатолий Кубанов, готовится к первой встрече со зрителями. Сейчас в театре идёт работа над спектаклем по пьесе Николая Островского «Бешеные деньги».

Режиссёром премьерного спектакля Новосибирского драматического театра (НДТ) стал сам Анатолий Кубанов. Репетиции постановки начались чуть больше месяца назад.

«Этот спектакль для нас – вдвойне радостное событие, ведь он станет не просто премьерной постановкой, но еще и премьерой театра», – рассказывает Анатолий Кубанов.

По его словам, с марта коллектив работал в режиме нон-стоп: сначала решались организационные моменты, а позже, в мае, художественное руководство приступило к формированию труппы.

«Отбор кандидатов был строгим. Мы понимали, что находимся в ситуации создания театра с нуля, поэтому приглашали к работе только тех артистов, кто действительно в чем-то искусен, – продолжает рассказ Анатолий Кубанов. – Главное в театральном искусстве – актёрская игра, ведь ядро театра, центр тяжести всего зрительного зала и всего внимания забирают именно актёры. И поэтому, отсмотрев свыше двухсот кандидатов, мы выбрали тех, кто умеет очень точно, убедительно играть».

Сейчас в труппе театра трудится 7 актёров, среди которых как выпускники новосибирского театрального вуза, так и более опытные артисты. В будущем, возможно, актёрский состав будет насчитывать 12 человек, но пока театр весьма компактный, и это не препятствует полноценной работе.

«Изначально, создавая театр, мы поставили задачу максимально задействовать каждого человека в коллективе и исключить «простои» в чьей-то работе. Нередко в театрах случатся так, что какая-то часть актеров находится на «скамейке запасных», что критично для профессионала. Поэтому, чтобы не допустить такое явление, мы просчитали, что оптимальным вариантом для нас будет небольшой коллектив из 12 человек. Пока в отборе новых актеров мы не торопимся, потому что понимаем – спешки в таком ответственном деле быть не должно», – говорит худрук НДТ.

В театре есть режиссер-постановщик Сергей Дроздов, но он подключится к работе позже, а пока, в премьерной постановке, он занимается составлением светопартитуры. Участие в работе над премьерным спектаклем также принимает заслуженный артист России Лаврентий Сорокин.

«По моему мнению, Сергей Дроздов – один из лучших молодых режиссёров в стране, и если бы мы не пригласили его в НДТ, в ближайшее время он уехал бы в Санкт-Петербург или Москву», – рассказывает Анатолий Кубанов. – С Сергеем Дроздовым мы были знакомы еще до образования НДТ, он близок мне с точки зрения художественных идей и взглядов на искусство. Сергей Николаевич – не высокомерный, не заносчивый, думающий профессионал».

Репертуар театра, в основном, будет классическим, потому что классика, как говорит художественный руководитель НДТ – это всегда актуально и обжигающе интересно. Также в театре будут реализованы и социально-эстетические проекты, философско-театральные историй, где акцент будет сделан на взаимоотношениях в современном обществе: кризисах семьи, вопросах одиночества и поиске себя.

Пока с первым спектаклем, труппой и руководством театра детально познакомиться нельзя: у театра нет своего сайта и страниц в социальных сетях, но Анатолий Кубанов уверяет: в скором времени эти вопросы будут решены, и театр можно будет узнать поближе. А премьеру новосибирцы смогут увидеть уже в конце августа – начале сентября.

«Театр всегда был концентратом жизни, мы не станем рассеивать это великое искусство и представим зрителям честное, открытое творчество, а не псевдоконцептуализм, – говорит худрук НДТ. – Театр понимает все социальные, психологические реалии сегодняшнего дня, и наша задача – не просто показать трудности нашего времени, но и раскрыть в постановках радость, светлую составляющую многогранной реальности».

Новосибирский драматический театр был образован в конце февраля 2021 года по распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Директором театра стал экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Старков, а художественным руководителем – заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов. Новый театр базируется в Доме актёра.