Президиум регионального политсовета «Единой россии» принял «особое» решение по выдвижению кандидатов на спорных округах в Новосибирске. Предварительное решение руководящего органа партийного отделения – поддержать в качестве «одномандатников» в Заксобрание Алексея Андреева в Советском районе и Олега Сметанина в Ленинском районе.

Сегодня вечером прошло заседание президиума политсовета регионального отделения «Единой России», на котором были утверждены предварительные списки партии на выборы в Заксобрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска.

Напомним, все будущие кандидаты «Единой России» прошли предварительное голосование (итоги праймериз в Совет депутатов Новосибирска можно посмотреть здесь, в Заксобрание — здесь). По правилам, у победителя есть приоритетная возможность выбрать – возглавить списочную часть по территории или выдвинуться одномандатником. Так, например, руководитель фракции ЕР в Заксобрании Валерий Ильенко предпочел списочную кампанию, а одномандатником на округе № 9 в региональный парламент пойдет как обычно Александр Шпикельман. Заняла первое место в праймериз по округу № 12 Ирина Диденко, которая в нынешнем созыве Заксобрания состоит во фракции КПРФ. Но на выборы она все же пойдет по территориальному списку ЕР. Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий занял первое место в праймериз в Первомайском районе, его имя тоже будет стоять в списочной части.

Ранее «Континент Сибирь» писал о спорных ситуациях, которые по результатам праймериз сложились на некоторых территориях. Так, одной из самых проблемных точек стал округ № 36 в Советском районе. Скандал осветил блогер Тимур Ханов, он показал видео, герои которого в день праймериз идут в волонтерский центр фонда «Достоинство» за продуктовыми наборами. Фонд возглавляет девелопер Владислав Плотников — участник праймериз, занявший в итоге первое место на округе. Источник в ЕР рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что одномандатником от партии все же пойдет занявший второе место действующий депутат Алексей Андреев.

Опытный действующий парламентарий Олег Сметанин на округе № 30 в Ленинском районе в предварительном голосовании занял третье место. Но он тоже будет одномандатником от партии. Победитель праймериз, беспартийный главврач больницы № 34 Владимир Ярохно, возглавит списочную часть по территории.

Окончательное утверждение списка состоится в июле на конференции ЕР по выдвижению кандидатов.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области запланированы на 13 сентября 2020.

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