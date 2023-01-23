После беседы с президентом РФ глава Новосибирской области, единоросс Андрей Травников не торопится тут же объявить о решении идти на второй губернаторский срок. Напряжённо молчат коммунисты и первый секретарь местного обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. О чём и с кем держателям электорального ресурса предстоит договориться, прежде чем населению презентуют будущих кандидатов?

Куда идёт Андрей Травников?

Слова руководителя государства «чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах» символизируют напутственное похлопывание Андрея Травникова по плечу, учитывая формат встречи, на которой собеседники видят друг друга только на мониторах. Очевидно, разговор состоялся не в минувший понедельник, когда запись пустили в эфир. Вероятно, на неё губернатор и намекал, когда в прошлом году обмолвился, что решение о выборах принял. Но спустя несколько дней после видеотрансляции Травников всё ещё не суетится, оставаясь в суперпозиции, где он, по Шрёдингеру, и получил добро на переизбрание и в то же время может в кампании не участвовать.

Есть мнение, что в подтексте встречи даже не было предвыборного согласования, иначе нам показали бы очную беседу. Сомнительный аргумент: устоявшаяся в пандемию онлайн-форма продолжает пользоваться популярностью у первого лица. По другой версии: перед записью президенту могли не успеть доложить о некоторых нюансах состояния хозяйства в Новосибирской области, например, тех, которые позже легли в основу заключений региональной контрольно-счетной палаты. Или доложили, но давали собеседнику Путину время «подтянуть хвосты». Опубличивание протокольного разговора могли придержать настолько долго, насколько ситуацию считали неблагоприятной. «Нюансов» же в Новосибирской области, как в любом другом субъекте РФ, можно найти не на одну папку — была бы цель. Один из каналов раскручивает идею, что Травников не идёт в губернаторы, а «добро» ему дают на переезд в более комфортные с климатической и карьерной точки зрения земли. Так что у игроков и заинтересованных лиц остаётся возможность интерпретировать расклад в Новосибирской области, исходя из собственных выгод и потребностей влиять на стремительно завертевшиеся в события.

Политические эксперты тоже не солидаризируются в однозначных трактовках последствий беседы губернатора с президентом. Руководитель экспертной сети «Клуб регионов» политолог Сергей Старовойтов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает: не важен формат, важен сам факт контакта главы государства и высшего должностного лица региона. В современной политической культуре России вариант трактовки этого символического события может быть, с точки зрения собеседника редакции, только один — выражение безусловной поддержки губернатора со стороны президента. «Что бы кто ни говорил, по-другому подобные встречи в начале электорального цикла невозможно воспринимать. Мы имеем дело с давно устоявшимся ритуалом. Разговор прошёл в нормальном режиме. Если бы дела у Травникова шли не очень хорошо, глава государства, администрация президента или российское правительство были бы им недовольны, встречи бы не произошло», — уверен Сергей Старовойтов.

Политолог Александр Кынев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» не припомнил случая, чтобы президент отправил в отставку губернатора, с которым перед этим провёл беседу на предвыборном этапе. «Совершенно однозначно это нужно расценивать как знак одобрения. Последние годы встреча используется как сигнал. Первично то, что президент нашёл время на общение», — подчёркивает собеседник редакции.

У члена экспертного совета «Единой России», генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова иное видение. Он не воспринимает беседу Владимира Путина с Андреем Травниковым как публичную санкцию на переизбрание. Политолог в беседе с «Континентом Сибирь» выразил уверенность: «решение пока определённо не принято», и у Кремля есть по крайней мере пара месяцев, чтобы определиться с кандидатом от власти в руководители области. «Ключевой вопрос, который должен урегулировать Травников, — формат выборов мэра Новосибирска и будущее неформального «пакта» региональной администрации с КПРФ. Успешное решение «городской» проблемы — «ключ» к повторному выдвижению Травникова на пост губернатора», — резюмирует собеседник «Континента Сибирь».

А что Локоть и КПРФ?

В этой логике, вероятно, и действует команда Андрея Травникова. Как раз после публикации встречи с президентом политтехнологический блок губернатора резко дал по газам пиар-машины, пустившейся распылять на массовое сознание благую весть — отменим прямые выборы мэра Новосибирска и как заживём!

Собеседники «Континента Сибирь» в окружении лидера местных коммунистов, мэра регионального центра Анатолия Локтя говорят, что этот политический форсаж несколько обескуражил «красный» обком. Но времени на раскачку у потенциального переизбранника в губернаторы немного, поторопиться с выбором путей наступления или отступления придётся и КПРФ. В этом смысле то ли фальстартом, то ли попыткой подтолкнуть политика в нужном направлении выглядит запущенная после обнародования встречи главы области с Путиным одним из местных каналов информация, которую перепостил авторитетный федеральный ресурс «Незыгарь». Речь шла о поддержке Локтем Травникова на выборах и предложении коммуниста создать объединённый предвыборный штаб. Через несколько часов депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал этот пассаж «банальной политической провокацией». Но Анатолий Локоть и местный обком КПРФ хранят молчание. «Континент Сибирь» задал прямые вопросы мэру о его планах и соображениях партии на участие в избирательной кампании. Редакция даже получила официальный ответ, который, разумеется, никаких ответов не подразумевает, даже смысла нет тратить буквы. Вернее, это означает, что вопросы пока не решены: для начала самой команде Локтя нужно договориться с губернатором, проконсультироваться с руководством партии и понять, что думает политический блок Кремля насчёт того, насколько высоко новосибирские коммунисты могут задрать планку в торгах за окраску своих будущих предвыборных заявлений. По слухам, если КПРФ «будет вести себя правильно» и не затруднит выборы кандидату от «Единой России», Локтю могут помочь релоцироваться в Москву, в Совет Федерации. Но некоторые из близких к мэру собеседников редакции называют это предложение недостаточно серьёзным, чтобы начинать переговоры о том, как КПРФ могла бы упростить «ЕР» задачу. Дело не в статусности, а в зыбкости положения сенатора, назначаемого губернатором, и следовательно зависимого от его лояльности, а также от его привязки к области: если глава региона уйдёт в отставку, новое высшее должностное лицо может сменить члена СФ от облправительства.

КПРФ не позавидуешь, нынешние реалии жёстко отличаются от предыдущих электоральных раскладов в Новосибирской области, когда коммунисты пускались на эскалацию напряжённости, чтобы заручиться гарантиями для себя. В 2014 и в 2018 году КПРФ, поломавшись, отказывались от соперничества с выдвиженцами от власти, которые в итоге побеждали в дружеском матче. В период с 2004 по 2012 годы в России не было выборов глав субъектов, их назначал президент. Новосибирская область успела в уходящий вагон в 2003-м: тогда КПРФ не поддержала никого, даже своего товарища Михаила Титова, гендиректора обувной компании «Вестфалика», который выдвинулся самолично вопреки мнению партии. Так что последний раз новосибирцы видели реального кандидата от КПРФ в губернаторской гонке в те незапамятные времена, когда Путин ещё не рулил страной (немного оставалось до знакомства россиян с «преемником»).

Дело не только в том, что давно не участвующей в реальных выборах на уровне Новосибирской области КПРФ всё труднее демонизировать свой потенциал в качестве сильного игрока, добиваясь выгодных отступных. В прошлом году, когда специальная военная операция уже шла, коммунисты оказались деморализованы итогами избирательных кампаний по стране и снизившимся уровнем народной поддержки, на которую смогли рассчитывать.

Александр Кынев напоминает, что после 2018 года (когда неожиданно для Кремля выдвиженцы партии власти проиграли в Приморье, Хакасии) оппозиция в регионах, где у неё были сильные кандидаты, всерьёз не соперничала с «ЕР». «Не только КПРФ. «Справедливая Россия», ЛДПР тоже не выдвигала своих сильных кандидатов в таких регионах. Избиратель видит и наказывает партии за эти игры», — говорит политолог.

Молчание новосибирского обкома объяснимо: нужно найти способ не потерять лица в сложившихся обстоятельствах. В иные времена КПРФ могла пригрозить митингом против отмены прямых выборов мэра, чтобы показать «Единой России» свою мощь. Но едва ли КПРФ, которая загодя сковала себя яростной поддержкой СВО, сегодня рискнёт вывести людей на улицу, например, протестовать против ликвидации демократического принципа избрания градоначальников. Александр Кынев считает: оппозиция сама загнала себя в угол. «В условиях темы так называемого единства, активно продвигаемой в официальном дискурсе, оппозиция, связавшая себя по рукам и ногам поддержкой СВО, вынуждена терпеть всё, что угодно. Власть, естественно, этим злоупотребляет. Оппозиция сама себя, на мой взгляд, наказала, ограничила себе поле для манёвра», — резюмирует эксперт.

Судя по демонстративной бомбардировке обывательского внимания экспертными мнениями, оправдывающими смену модели найма мэра в Новосибирске, «ЕР» играет на опережение. Отмена прямых выборов главы города с большой долей вероятности — процесс необратимый, спущенный из Москвы. Вопрос лишь в сроках: можно заменить избранного градоначальника на назначенного по конкурсу сити-менеджера ближе к концу срока полномочий Локтя, а можно провернуть все быстрее, пока Анатолий Евгеньевич не успел договориться об устраивающем его карьерном тыле.

Юридически механизм перехода к назначаемости главы может быть оформлен и после завершения губернаторской кампании, как было в Томске. Но сам факт, что массированная подготовка общественного мнения началась, может говорить о попытке надавить на коммунистов: если бы «ЕР» не видела в КПРФ серьёзного соперника, психологическая атака была бы не нужна. Политолог Дмитрий Орлов, который считает маловероятным вариант участия в губернаторских выборах кандидата от КПРФ, всё же допускает, что напористая ликвидация прямых выборов в Новосибирске, тем более, выдавливание Локтя с должности до истечения срока его полномочий, способны спровоцировать компартию на более радикальное поведение.

Губернатору не на руку, чтобы загнанная в угол КПРФ, не дождавшись симметричных и устраивающих её предложений, рискнула дать бой и выставила против него ресурсного кандидата. Это накалит обстановку, а Москва ценит в руководителях регионов способность удерживать политическую стабильность, тем более в беспокойные времена, в которые мы все погружены с прошлого февраля.

Допустит ли такое развитие событий Кремль или потенциальный кандидат от КПРФ получит метку в виде вероятности уголовного преследования? По мнению Сергея Старовойтова, ошибочно считать, что системная оппозиция настолько управляема администрацией президента, что действует исключительно по её приказу. «Безусловно, кандидатуры согласовываются, но только для того, чтобы исключить появления во власти совсем уж одиозных персонажей. Главой Хакасии в 2018-м стал абсолютно несогласованный коммунист, что считается провалом политического блока власти. Но о прямом запрете со стороны Кремля на выдвижение тех или иных кандидатов речи не идёт. Тот же Коновалов до сих пор возглавляет республику и даже возможно снова пойдёт на выборы», — рассуждает политолог.

По словам Сергея Старовойтова, действующая российская власть может быть недовольна раскладом, но иногда готова считаться с происходящим. Собеседник «Континента Сибирь» уверен: КПРФ могла бы сыграть на выборах в Новосибирской области всерьёз, если бы федеральное руководство партии проявило решимость. Но, конечно, для серьезной игры ещё необходимы сильные союзники и партнеры в региональной элите, как это было в 2014 году, когда Локоть боролся за пост мэра.

В любом случае, осталось недолго ждать, чтобы понять, к чему коммунисты готовы на самом деле. Оживила ли мобилизационная повестка региональную политику? Или в 2023 году новосибирские избиратели в очередной раз посмотрят инсценировку избирательной борьбы с безальтернативным финалом? В качестве аперитива к тому, чем нас накормят в 2024 году.