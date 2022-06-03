Спонсоры «Единой России» дают деньги также спойлерам и дружественным «конкурентам». «Континент Сибирь» начинает серию материалов о том, как новосибирский бизнес спонсирует партии и местные выборы.

Первую часть обзора мы посвятим предприятиям, которые выделяют средства не какому-то одному политическому объединению, а представителям формально разных лагерей.

В идеале это выглядит как гражданская позиция: избыток капитала организация тратит на увеличение строчек в бюллетене, чтобы избиратели меньше жаловались, что «их» кандидата нет, если за очевидного, навязанного «сверху», фаворита голосовать они не хотят. Правда, финансовая отчётность последних кампаний в Новосибирской области — довольно слабое подтверждение, что частные деньги шли на реальную демократичность электорального процесса.

Справка. В обзоре «Континент Сибирь» учитывал информацию о выборах 2017-2022 гг., то есть, тех, на которых избраны нынешние руководители Новосибирска и Новосибирской области, а также действующий состав депутатского корпуса. Финансовые отчёты кандидатов и партий показывают публике не всю информацию о пожертвованиях. В открытом доступе нет данных, если поддержка разбивается на несколько частей и идёт отдельными небольшими траншами через разные юридические и физические лица. На сайте ЦИК можно найти сведения о конкретных жертвователях политическим партиям, если перевод превышает 300 тысяч рублей от юрлиц и 100 тысяч рублей от физлиц.

В сентябре 2018 года пост главы Новосибирской области на досрочных выборах выиграл представитель «Единой России» Андрей Травников, за год до этого назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. За должность руководителя региона с ним боролись три человека, среди которых не оказалось мэра областного центра, первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя. Несколькими месяцами ранее «конкурент», который возможно был способен серьезно повлиять на результат голосования, заключил с господином Травниковым пакт о невыдвижении. Через год ЕР поддержала его на мэрских выборах, отказавшись от соперничества. Что касается 2018-го, Травников получил 64,5 %.

Один из тех, кто тогда сыграл дружеский матч с сегодняшним лидером новосибирских единороссов Андреем Травниковым — Анатолий Кубанов, который в то время руководил региональным отделением «Справедливая Россия», а сегодня ставит театральные спектакли (в НДТ). Согласно открытым данным все его спонсоры на тех выборах так или иначе связаны с «Единой Россией».

8 млн рублей перевёл кандидату Кубанову «КПД-Газстрой», основанный авторитетным новосибирским политиком, членом президиума «Единой России», областным депутатом Евгением Покровским. В прошлом он был первым вице-спикером, председателем строительного комитета и руководил фракцией ЕР в региональном парламенте. Его сын Кирилл Покровский в 2020-м второй раз избрался от «Единой России» в горсовет Новосибирска, где возглавил самую престижную и влиятельную бюджетную комиссию.

Также в 2018-м справедливоросса Кубанова поддержало на 4 млн рублей ООО НПЦ «НМТ» («Новые Медицинские Технологии») и ООО «База Отдыха» на 3 млн рублей. В мае 2022 года обе эти организации (они связаны через совладельца Ольгу Петрову) выделяли денег (460 тысяч рублей и 490 тысяч рублей) на кампанию в Заксобрание Ярославу Фролову — члену президиума политсовета регионального отделения «Единой России», бывшему министру труда и соцразвития Новосибирской области, главврачу 34-й больницы. Генеральный директор «Новых Медицинских Технологий» Андрей Петров — совладелец ООО «Омега», которая тоже четыре года назад пожертвовала 5 млн рублей Анатолию Кубанову. Взявший на днях депутатский мандат единоросс Фролов официально получил 390 тысяч от консультационного агентства «Сибавтотур», часть которого принадлежит вышеупомянутому Петрову. Кстати, ещё 160 тысяч рублей открыто перевёл на выборы Фролова ООО «Стайер»: наполовину организация принадлежит Ивану Литасову — директору ООО «База отдыха», спонсировавшему как Фролова от ЕР в 2022 году, так и Кубанова от СР в 2018-м.

Одним из «конкурентов» Андрея Травникова на выборах главы области был Георгий Михайлов от «Народного Альянса». С 2015-го он появлялся на новосибирских выборах то как самовыдвиженец, то как кандидат «Коммунистов России», то — «Справедливой России». Одним из спонсоров Михайлова конкретно в губернаторской кампании стало ООО «Базальт», принадлежащее всё тому же генеральному директору «Новых Медицинских Технологий» Андрею Петрову. Официально кандидат получил от компании 2 млн рублей.

А ещё в Михайлова тогда вложился «Новосибирскавтодор», который регулярно (до 2020 года, когда прошли последние выборы в ЗС) вносил пожертвования на счета ЕР и её кандидатов. Согласно официальному отчёту в Центризбирком, «Народному альянсу» в 2018-м вообще никто ничего не жертвовал. А «Новосибирскавтодор», который перевёл 3 млн рублей выдвинутому от этой партии кандидату Михайлову, сделал транш в 1,5 млн рублей и на счёт «Единой России».

Делегаты «Новосибирскавтодора» заседают в президиуме новосибирского отделения «Единой России» и в Законодательном собрании Новосибирской области: Федор Николаев руководит бюджетным комитетом ЗС, его коллега по парламенту Елена Тырина возглавляет региональную партийную приёмную. По данным ЕР, Николаев — исполнительный директор принадлежащего «Новосибирскавтодору» АО «МариинскАвтодор». Елена Тырина — бывший помощник Дмитрия Пингасова — члена совета директоров, экс-руководителя и совладельца «Новосибирскавтодора». В прошлом он состоял во фракции ЕР в областном парламенте и руководил региональным исполкомом «Единой России».

В последние годы пожертвования для новосибирских кандидатов от разных партий выделяла крупная компания «Камшат» (специализируется на консервах и переработке рыбы) Анатолия Гавриленко. В 2021-м бывший глава регионального Минздрава, единоросс Олег Иванинский, вознамерившийся переехать из Заксобрания Новосибирской области в Госдуму, согласно официальному отчёту, получил поддержку в том числе и от этой организации. Целых 100 тысяч рублей.

Он избрался, в отличие от заместителя генерального директора «Производственно-строительный компания Березка» Сергея Гринько от «Родины». Тот в 2020-м на выборах в региональный парламент получил около полумиллиона официальных пожертвований. 400 тысяч из них от физических лиц, данные о которых избирком не раскрывает. Ещё 50 тысяч рублей перевёл, не скупясь, ООО «Камшат».

Гринько занял на округе пятое, предпоследнее, место. Мандат тогда сохранил член ЕР, представитель «Российских железных дорог» Александр Козлов. Речь о сложном для «Единой России» Первомайском районе Новосибирска. В 2020-м на этом участке в горсовете три из трёх мандатов забрали выдвиженцы КПРФ. На округе удержавшегося в областном парламенте единоросса Александра Козлова политическое напряжение не спало и после его избрания. В то время Первомайку возглавлял Виталий Новоселов — теперь уже бывший соратник коммуниста, мэра Новосибирска. Новоселов с тех пор перешёл в лагерь ЕР и второй год подряд пытается стать депутатом.

В продолжении «Континент Сибирь», расскажет, о новосибирских предприятиях и бизнесменах, которые спонсируют «Единую Россию», КПРФ и другие политические объединения и её представителей.

Справка Источники информации: — Центральная избирательная комиссия

— Избирательная комиссия Новосибирской области

— Избирательная комиссия Новосибирска

— СПАРК