Безопасный формат стихийной революции или переключение внимания активной части горожан с болезненных для власти проблем? Где детонатор битвы за орангутана в Новосибирске?

Акции, которые имеют отношение к выборам в Новосибирске, зачастую балансируют на грани демонстративной демократии и перформанса. Идёт ли речь о фирменном стиле, символике или кресле главы: муниципалитет готов ворваться в федеральную, а то и международную повестку даже, если власти предложат жителям высказаться за цвет снежинки на логотипе. Новосибирск давно доказал — это город контрастов.

В выходные виртуальное поле Новосибирска вынырнуло из зимней спячки ради молниеносной революции за «народный» символновогодней столицы. Лицом восстания против предрешённости итогов запущенного мэрией опроса инициаторы протеста выбрали звезду местного зоопарка орангутана Бату. А кто ещё тянул на оппозиционного кандидата в стройном ряду субъективно более презентабельных морд — барс, тигр, манул или медвежонок?

Внеплановый тест «Умного голосования» показал: машина в рабочем состоянии. По крайней мере, пока — за 2,5 года до выборов мэра в Новосибирске — способна раскачать фейсбучный пузырь и выйти дальше с публикой, раззадоренной спецэффектами Барбары Стрейзанд. Борьба за примата, перспективой победы которого обеспокоились самые верхние эшелоны власти, — какие уж тут могут быть шутки. Вдруг ради митинга за Бату развиртуалится больше народу, чем ради офф-лайн протеста против повышения тарифов ЖКХ и концессий. Последний, к слову, прошёл в Новосибирске 6 февраля, в самый разгар кампании за народного орангутана, и собрал около дюжины человек. Наверное, из-за ковида, пришло так мало, оправдывались организаторы. А из-за чего ещё? Ведь когда люди, топившие в эти выходные за человекообразное существо, собирали на тарифные протесты сотни новосибирцев, никакой пандемии ещё не было.

Если бы не битва за честные выборы, мало ли что в эти выходные обсуждали бы рассерженные горожане! Не дай бог, помимо роста цен на тепло, прошлись бы по отчёту губернатора, работе властей в противостоянии эпидемии. А с другой стороны, есть хозяйственные проблемы города, которые, по версии «Новых людей», могли бы вдохновить группировку Шнура, уже выступившую с рейтинговой песней про коммунальный коллапс в Санкт-Петербурге. Но в мэрии Новосибирска есть свои пиар-мастера — на зависть главе северной столицы.

Какие времена, такие и революции. В январе депутата горсовета Александра Мухарыцина задержали после акции «Нет – тарифному грабежу!» Сейчас, может быть, его посещают мысли не только о рикошете демократии: кто-то за обезьяну, а кто-то — в обезьяннике. Но и об эффекте бумеранга. Оппозиционный депутат Сергей Бойко, один из акторов сегодняшней битвы за Бату, в 2020 году был у руля «Умного голосования» в Новосибирске. Тогда оно поддержало Мухарыцина, чтобы не допустить победы единоросса. А новоиспеченный обладатель мандата сразу же после своей победы (с пятой попытки) на выборах вступил во фракцию «Единая Россия».

Если отбросить конспирологическую шелуху, кейс Бату — безопасный формат стихийного мятежа со стороны людей, которые просто-напросто устали, что часто их не берут в расчёт при принятии решений, касающихся их района, избирательного округа, города, страны. Отмена результатов безобидного опроса за символ новогодней столицы только усугубляет гнетущее ощущение беспомощности гражданского общества перед теми, кому по идее это самое общество делегировало защиту своих демократических прав. Со стороны городской администрации попытка отредактировать результаты опроса под предлогом превращения их в фарс выглядит двусмысленно. Ведь глава этого же муниципалитета и его товарищи по партии КПРФ активно выступают против реформы местного самоуправления, которая укрепляет властную вертикаль и может «отменять» результаты волеизъявления граждан росчерком пера под заявлениями о «добровольной отставке» губернаторов и мэров. Кто бы стал упоминать термин «политика двойных стандартов», если бы Бату победил, несмотря на то, что его морда кому-то кажется не сильно представительной. На планете, которую описал в своём романе Пьер Буль, орангутан Зайус был респектабельным учёным. Чем плох этот персонаж для Новосибирска, продвигающего проект Академгородок 2.0?

С другой стороны, историю про то, как в Новосибирске, чуть не победила обезьяна, представители КПРФ могут вставлять в свои речи против повсеместного электронного голосования на следующих выборах. Однако кейс также приведут в пример противники прямых выборов, коими коммунисты едва ли являются. В свою очередь антикризисные технологи обзавелись поводом убеждать АП, что Новосибирск — сложная с электоральной точки зрения территория, где разгулялась демократия, что требует дополнительного вливания, вернее внимания — в этом городе проблемы могут возникнуть на пустом месте. Даже если самые отчаянные бузотёры находятся за его пределами.

Главное, не забыть сказать за всё это харизматичному Бату спасибо —тёплыми пледами и бананами.