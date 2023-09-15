Что осталось от сибирской оппозиции на выборах 2023?

«Континент Сибирь» проанализировал и представил в графиках расклад сил по итогам прошедших избирательных кампаний в Сибирском федеральном округе. Какие рейтинги показали кандидаты от каждой из политических организаций на губернаторских выборах? Сколько мест заняли партии в Заксобраниях и Горсоветах СФО?

По итогам избирательного сезона «Единая Россия» во всех регионах Сибирского федерального округа, где прошли выборы, улучшила позиции в сравнении с прошлым электоральным циклом. Есть нюанс с Хакасией, у руля которой удержался коммунист Валентин Коновалов. Единоросс Сергей Сокол долго готовился к битве с ним, но на финише сошёл с дистанции в больницу. При этом в Республике ещё переизбрали региональных и муниципальных депутатов: в Верховном Совете и в Горсовете административного центра большинство — за ЕР. Команде красного губернатора придётся с этим считаться: у «Единой России» достаточно рычагов, чтобы не только давать оценку работе исполнительной власти, но и влиять на важнейшие решения по региону. ЕР контролирует 68 % состава республиканского парламента и 76 % ГС Абакана. А в остальных законодательных и представительных органах СФО, которые переизбирались 10 сентября, — ещё больше.

Остаётся интригой, могла ли КПРФ рассчитывать в СФО на большее, чем получила, если бы к выборам допустили алтайских коммунистов. Федеральный парламентарий, первый секретарь краевого отделения КПРФ Мария Прусакова не смогла набрать достаточное для участия в гонке количество подписей муниципальных депутатов. Политические эксперты считают, что её выдвижение могло осложнить кампанию по переизбранию главы Алтайского края Виктора Томенко. Эта неопределённость рейтингу КПРФ не вредит.

По итогам сентябрьского голосования КПРФ продолжает настаивать, что является главной оппозиционной силой в стране. Второй секретарь новосибирского обкома, депутат Госдумы Ренат Сулейманов называет свою структуру «единственной реальной оппозицией», выступающей «в защиту как социальных гарантий, так и демократических свобод». В свою очередь политические аналитики видят в итогах сентябрьской кампании признаки проседания позиций КПРФ по всей стране.

КПРФ противостояла «Единой России» на губернаторских выборах в СФО только в четырёх регионах — Кузбассе, Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях. График выше наглядно демонстрирует, насколько далеко партия власти держит от себя оппозицию. Товарищам из обкома всё сложнее убеждать себя и других, что нынешнее состояние оппонирования действительно является «реальным» и тем более единственным. Даже в Омской и Новосибирской областях, которые много лет числились в «красном поясе», КПРФ собрала примерно 10 % голосов,тогда как ЕР — более 75 %.

На этих выборах власть стремилась к «авторитарным» результатам, чтобы показать управляемость политического ландшафта в преддверии президентской кампании 2024 года. Но столь показательного разрыва ЕР сложно достичь, если бы коммунисты оставались «реальной» оппозицией. Отставание занявшей второе место КПРФ от победителя в ряде случае слишком велико, так что разница между вторыми и третьими выглядит погрешностью на фоне лидера.

Есть определённая логика в рассуждениях, что новосибирская КПРФ просто поставила не на самого сильного и известного из местных кандидатов. То же могли бы сказать и хакасские коммунисты, выдвинувшие пять лет назад теперь уже дважды губернатора Валентина Коновалова. Есть резон в замечаниях, что власть давит и не пускает. Однако КПРФ рискнула кинуть на Республику все партийные ресурсы и отбить хакасского главу. Можно найти убедительное объяснение тому, почему новосибирские коммунисты предпочли путь компромисса, отказавшись от яркой кампании. Но ведь они в неё зачем-то вступили и помогли кандидату от ЕР показать, каких высоких результатов партия власти может добиться в «красном поясе», если политические игроки достаточно договороспособны. Два предыдущих цикла по избранию губернатора новосибирский обком пропускал, зато не давал достаточных оснований говорить о неубедительном рейтинге партии.

Конечно, времена нынче тяжёлые. Сложно одновременно яростно поддерживать курс власти и объяснять избирателям, почему голосовать при этом нужно не за пропрезидентскую ЕР, а за КПРФ. Не легче найти убедительные аргументы, почему эта партия является «реальной оппозицией».

В минувшее воскресенье в СФО также завершились кампании в региональные парламенты трёх регионов, жители двух территорий избирали Горсоветы административных центров. Везде большинство мандатов взяла «Единая Россия». В Сибирском федеральном округе только хакасским коммунистам удалось обойти единороссов в голосовании по партийным спискам, что не помогло КПРФ взять контроль над республиканским Верховным Советом депутатов. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак наутро после выборов поспешил расставить точки над вопросом, кто в регионе хозяин: «Таким образом, в Верховном совете мы сформировали фракцию квалифицированного большинства, которая может принимать любые решение. Не только кадровые. А хозяйственные, финансово-экономические. Впереди принятие бюджета. Та программа, с которой мы шли на выборы, должна получить подтверждение конкретными строчками бюджета. Фракция квалифицированного большинства это обеспечит».

На одномандатных территориях наибольшего успеха КПРФ добилась тоже в Хакасии — выиграла два мандата в Верховный Совет. А оставшиеся 23 достались единороссам. В Горсовете республиканского центра ЕР победила абсолютно во всех одномандатных кампаниях.

По итогам выборного цикла 2023 «Единая Россия» сформировала большинство во всех депутатских корпусах нового созыва в Сибирском федеральном округе. Пять лет назад в Иркутском и Хакасском парламентах силы КПРФ и ЕР были равны — у первых было 18, вторых 17 мандатов. В 2019 лидер областной компартии Сергей Левченко был вынужден уйти в отставку, президент поставил вместо него единоросса. В 2023-м в Заксобрании у иркутских коммунистов осталось четыре места, против 35 у ЕР. В Верховном Совете Хакассии в 2018 году у коммунистов было 16 мест, 17 у ЕР. Теперь у первых 14, у вторых — 34.

Позиции партий в СФО можно оценить, если посмотреть, сколько одни прибавили мандатов в новом созыве, а другие потеряли по сравнению с предыдущими выборами. Усиление ЕР очевидно. КПРФ и ЛДПР ослабла по результатам четырёх из пяти депутатских кампаний в Сибирском федеральном округе. В Кузбассе обе структуры сохранили по два места (из 46). Хотя по спискам в Кемеровское Заксобрание и Красноярский горсовет ЛДПР обгоняет КПРФ. Как и пять лет назад в 2023 году в Красноярске у либерал-демократов остаётся больше мандатов, чем у коммунистов, у первых 4, у вторых — всего один (из 46). Пять лет назад по спискам ЛДПР в Красноярске обходила всех своих оппонентов, включая ЕР.

Видно, что не лучшие времена переживает в СФО «Справедливая Россия». Только в Горсовете Абакана она сохранила, как и в 2018-м, единственный мандат. В Кузбасском парламенте пять лет назад у справедливороссов было 2 места, теперь одно. В Красноярском Горсовете не осталось ни одного. В Кузбассе не осталось «Патриотов России», а в Абаканском ГС — самовыдвиженцев, представителей «Коммунистов России» и «Партии Пенсионеров», у которых в прошлом созыве было по одному мандату.

В ЗС Кузбасса и Иркутской области появились «Новые люди», которых в прошлый избирательный цикл ещё не существовало.

Прямая речь:

ВАЛЕРИЙ СМОРОДНИКОВ,

политтехнолог:

— В Новосибирской области губернаторская компания оказалась достаточно стерильной. Выставленные кандидаты несопоставимы с фигурой действующего губернатора, переизбирающегося на второй срок. И это отразилось на результатах голосования.

Позиции коммунистов в Новосибирской области, на мой взгляд, сильно изменились после избрания первого секретаря местного обкома Анатолия Локтя мэром. До этого КПРФ активно критиковала власть. Как только партия сама стала её представлять, риторика сильно изменилась: упал объем критических высказываний и фундаментальных предложений по перекройке всего.

КПРФ в Новосибирске стала толерантной, превратилась в часть системы — просто немножко отличается окрасом. Это привело к потере электората.

Понятно, есть общий тренд: внешняя и внутриполитическая обстановка такова, что люди опасаются, как бы не стало хуже. Они не готовы к кардинальным переменам. Или готовы, но не сейчас. Избиратели действительно голосуют в большей степени «за флаг», в меньшей — за личность. Хотя личностно-ориентированная кампания делает выборы интереснее, стимулирует их к большей включенности. Но вероятно, в Новосибирской области она была согласованной по содержанию, по высказываниям, по действиям. Чувствуется её срежиссированность.

У избирателей сильно изменилось отношение к ЛДПР в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского. Повестка кандидатов сейчас очень отличается от того, что было при Владимире Вольфовиче. К сожалению, организацию не обошёл эффект угасания. Но представители партии выбрали свою тактику: ставим перила, лавочки, проводим праздники, исполняем поручения, наказы. Нормальная электоральная работа с заделом на следующие выборы. Они её делают даже чуть более активно, чем некоторые единороссы, которых, бывает, после выборов не видно, не слышно.

КОНСТАНТИН ЛУКИН,

руководитель Алтайского центра политконсалтинга:

— Главные потери на этих выборах понесла КПРФ как в Сибирском федеральном округе(примерно минус 11 %), так и вообще по России (около 8,9 %). «Справедливая Россия» — так же пострадавшая партия, в некоторых регионах н смогла провести своих депутатов. ЛДПР, не смотря на проседание на 5,7 %, прошла практически везде, остаётся парламентской структурой.

10 % кандидата от коммунистов в Новосибирской области — демонстрация того, КПРФ больше не собирает протестное голосование. То же видно и по другим территориям.

Выборы в первую очередь — это образ будущего. В сегодняшней ситуации КПРФ не смогли предложить людям никакого содержательного плана. Пять лет партия предлагала голосовать за себя тем, кто против власти. В 2023 году это не работает. Тот же мэр Новосибирска, коммунист Локоть, поддерживает президента и «Единую Россию». Что изменится от того, проголосуют люди за КПРФ или другую сил? В итоге поддержка КПРФ сжалась до базового ядра. Основная проблема коммунистов и «Справедливой России» — непонятное позиционирование самых самих себя.

ЛДПР выехала на повестке «Жириновский был пророком», «он был прав». Хотя видно, что структура способна на транзит, может стать партией Слуцкого.