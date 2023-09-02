Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, попавший в реанимацию, 1 сентября снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии. Об этом 52-летний политик сообщил в своем Telegram.

Сергея Сокола экстренно госпитализировали 31 августа. Первого сентября в его телеграм-канале появилась запись, что он находится в больнице «с осложнениями после июльской операции». Так как врачи предупредили Сокола, что его состояние здоровья не позволяет вести активную деятельность, он принял решение отказаться от избирательной гонки. «Быть губернатором – это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики», – сообщил Сергей Сокол.

По словам депутата, решение о снятии кандидатуры с выборов главы Хакасии поддержали его семья и команда. Он также отметил, что, несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой регионального отделения «Единой России» и вернется на работу «как только встанет на ноги».

На данный момент кандидатами на пост главы Республики Хакасия зарегистрированы действующий глава республики, коммунист Валентин Коновалов, Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин (Коммунистическая партия «Коммунисты России»). Последуют ли примеру Сокола другие кандидаты, пока неизвестно. Однако в СМИ не исключают такого поворота событий. «Если все кандидаты, кроме губернатора-коммуниста, успеют сняться до первого тура, избирком должен будет отложить голосование на срок до трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов», – отмечают «Ведомости».

По словам политолога Дмитрия Еловского, если другие кандидаты не снимутся с дистанции, то выборы пройдут в один тур, в котором, скорее всего, победит Валентин Коновалов. «Кандидаты от ЛДПР и «Коммунистов России» точно не смогут собрать достаточно голосов из базы Сокола для того, чтобы хотя бы один из них смог победить. Люди, которые собирались голосовать за Сергея Сокола, могут вообще не пойти на выборы. Если рассуждать о перетоках голосов, то понятно, что какая-то их часть может уйти другим кандидатам, но небольшая, потому что слишком разные партии. Электорат единороссов вообще плохо перетекает к оппозиционерам. Поэтому победа Коновалова на выборах кажется более реалистичной», – прокомментировал «Континенту Сибирь» ситуацию с выборами в Хакасии Дмитрий Еловский.

Полномочия главы Республики Хакасия Валентина Коновалова истекают 15 ноября 2023 года.