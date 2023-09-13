Что помогло Андрею Травникову улучшить результат прошлой губернаторской кампании? Какие политические тенденции стоят за итогами голосования в Новосибирской области?

В минувшее воскресенье губернатор Новосибирской области Андрей Травников переизбрался на второй срок. Победу можно назвать убедительной — глава региона получил поддержку почти 76% избирателей, пришедших на участки для голосования ,— на 11% больше, чем в 2018 году, когда Травников впервые шел на выборы.

Политические эксперты уверены: глава области пять лет последовательно работал на этот результат. Выбирая, за кого голосовать, люди оценивают, насколько претендент на продление полномочий состоятелен как управленец. Политтехнолог, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев считает: Андрей Травников смог убедить жителей, что болеет за такие важные для Новосибирский области отрасли, как наука и технологии, что всерьез занимается решением задачи по привлечению инвесторов в регион.

Аналитики акцентируют внимание на другом важнейшем достижении главы регионального правительства. Много лет Новосибирская область была одним из самых «беспокойных» субъектов, при Травникове территория перестала быть для Москвы местом политических сложностей и внутриэлитных проблем. «Здесь постоянно возникали какие-то скандалы, конфликты с различными элитными группировками. Травникову удалось найти консенсус. Настал мир, который, безусловно, идет на благо жителей области. Те же инвесторы любят тишину, предсказуемость и порядок», — рассуждает Олег Матвейчев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь».

С политическим экспертом солидарен другой собеседник редакции, директор «Центра политического анализа и социальных исследований», представитель штаба наблюдения за выборами Павел Данилин. Он убежден, что успех кампании Андрея Травникова — результат очевидной консолидации вокруг него самых разных сил. «Составляющей успешного выступления Травникова стало достижение внутриэлитного консенсуса. Губернатор, безусловно, показал, что умеет находить общий язык с элитами, учитывать интересы различных групп, мотивировать их на решение общей задачи. Консолидация вокруг губернатора, который наделен властью и доверием президента, — это важный сигнал для избирателей», — утверждает Данилин.

Те, кто наблюдали за предвыборной гонкой в Новосибирской области, отмечали, что кампания была довольно «пресной». Кандидаты, словно бы больше для проформы, говорили о «провокациях». Однако заявлений о значимых нарушениях выборного процесса не поступило ни от штабов кандидатов, ни от представителей избирательной комиссии, ни от Общественной палаты, которая организовала центр общественного наблюдения.

При этом старт кампании в Новосибирской области обещал яркую историю. Например, КПРФ, пропустившая два предыдущих цикла по избранию главы региона, обещала навязать Андрею Травникову второй тур. В реальности занявший второе место кандидат от коммунистов, депутат Заксобрания Роман Яковлев смог набрать лишь 10,7% голосов и оказался поразительно далек от претворения в жизнь своей угрозы. Есть мнение, что обком компартии к этому на самом деле вовсе не стремился. Именно потому и выдвинул не самый яркий и известный из своих местных партийных кадров. Некоторые спикеры не исключают, что такой сценарий — результат согласований со штабом Травникова, что в свою очередь укладывается в канву упомянутой способности губернаторской команды брать под контроль потенциально конфликтные ситуации.

Олег Матвейчев допускает, что кандидаты не ставили под сомнение вероятность победы Травникова. Но эксперт не считает, что это повод отказаться от попыток провести чуть более креативную кампанию. «Может быть, кандидатам имело смысл рассуждать не с точки зрения «мы все равно не победим, не стоит стараться». Исходить нужно из того, что выборы — шанс показать себя», — констатирует политтехнолог.

Тем более что масштабные региональные выборы не за горами: в 2025 году предстоят кампании в областной парламент и горсовет Новосибирска.

Впрочем, аналитики замечают: сентябрьское голосование показало, что проседание рейтинга КПРФ — общероссийская тенденция. «Губернаторские выборы прошли в двух десятках регионов, плюс на некоторых территориях формировались Заксобрания, — продолжает Олег Матвейчев. — «Единая Россия» улучшила позиции. ЛДПР в ряде регионов тоже показала хорошие результаты, что само по себе интересный феномен, учитывая смерть лидера партии Владимира Жириновского. «Справедливая Россия» и КПРФ теряют мандаты».

В сложных условиях избиратели действительно предпочитают поддерживать действующую власть и кандидатов от ЕР. Одно из исключений — Хакасия, главой которой в минувшие выходные второй раз стал коммунист Валентин Коновалов. Но на эту победу работала вся партийная машина КПРФ. «Хакасия стянула на себя все силы коммунистических технологов из Приморья, Новосибирска, Москвы, — рассуждает Павел Данилин. — КПРФ вложилась в этот регион. Одна победа привела к провалам КПРФ по целому ряду городов Сибири и Дальнего Востока. В шести регионах КПРФ взяла только третьи места, уступив ЛДПР».

На этих губернаторских выборах избиратели Новосибирской области впервые смогли поставить галочку онлайн через «Госуслуги». В итоге общая явка с учетом дистанционного электронного голосования составила около 32%. На 2,3% больше, чем пять лет назад. «Это хорошая явка для Новосибирской области, — считает Павел Данилин. — Учитывая высокий результат за губернатора (76%), достойный для региона показатель. Я считаю, что команда Травникова отработала на все сто».

Олег Матвейчев замечает, что впервые внедренный в Новосибирской области ДЭГ — слишком «новая история» для многих избирателей, чтобы значительно повлиять на количество проголосовавших. На фоне соседнего Кузбасса явка во многих регионах смотрится бледно, в Кемеровской области она традиционно высока, в этот раз составила 81,01%. «В Кузбассе проходили не только губернаторские выборы, — напоминает Олег Матвейчев. — Там формировался новый созыв Заксобрания. Сотни кандидатов, восемь партий ходили в каждый двор, тратили деньги и усилия, просили прийти и проголосовать за себя. Они подняли явку. Кузбасс состоит из коллективов, которые работают на заводах, шахтах. Руководство подгоняет машину и говорит: вот, пожалуйста, все желающие идите голосовать. Люди организованно сели в автобус, съездили и вернулись на работу. В Новосибирской области очень мало таких вертикально интегрированных структур. Здесь организовать массовое голосование, гнать людей на избирательные участки — трудная задача», — резюмирует Олег Матвейчев, добавляя, что Травников, по его сведениям, противник административных способов подстегивания явки.