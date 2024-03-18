Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в ходе брифинга в телеэфире назвала предварительные цифры явки на выборы президента России.

По данным главы облизбиркома, явка на выборы в областном центре составила 56,33% от общего количества. Свой голос отдали 704 тыс. 963 избирателя.

Если в первый день выборов в лидеры по количеству голосующих вышел Первомайский район, к концу третьего дня его опередили в итоге другие районы. Больше всего проголосовавших в Центральном районе (58,79%), Железнодорожном (58,72%) и Советском (58,38%).

Что касается региона, явка на выборах в Новосибирской области составила 63,19%, 1 млн 393 тыс. 596 избирателей. Более 228 тысяч из них проголосовали дистанционно. «Несмотря на погоду, без малого две трети избирателей пришли на участки», — добавила Ольга Благо.

Лидеры по явке в районах области – Сузунский, Маслянинский и Кочковский. Как сообщалось ранее, самые высокие показатели на президентских выборах в сибирских регионах у Кузбасса — здесь проголосовало 94,25% избирателей.