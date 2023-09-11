Итоги избирательной кампании показали, что регионы Сибири и Дальнего Востока окончательно вышли из «красного пояса», считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Вчера в шести регионах Сибирского федерального округа завершилось голосование за губернаторов. В Омской области против кандидата от «Единой России», врио главы Виталия Хоценко, КПРФ выставила депутата Госдумы Андрея Алёхина. Первый, согласно предварительному подсчёту получил 76,33%, второй — 10,8%. Политический аналитик в своём телеграм-канале назвал такой исход выборов «электоральным крахом кандидата-коммуниста и всего регионального отделения КПРФ». В Новосибирской области результаты кандидатов от ЕР и КПРФ почти такие же, как в Омской области.

По мнению Ильи Гращенкова, из «красного пояса» окончательно вышла не только Омская область, но и многие другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Эксперт обращает внимание, что омский обком КПРФ получил самый низкий результат за все губернаторские выборы регионе с 1995 года. По мнению Ильи Гращенкова, кандидат от КПРФ не смог предложить каких-либо рациональных идей, ограничившись критикой действующих властей. «Все это говорит о кризисе КПРФ как оппозиционной силы не только в Омске, но и в целом по Сибири. Исключение представляют только те регионы, где у КПРФ остаются яркие местные лидеры, делающие ставку на региональные программы развития, а не общефедеральный хайп», — резюмирует Илья Гращенков.

В пяти из шести регионов СФО, где прошли губернаторские выборы, выиграли кандидаты от партии власти. Исключение — Хакасия, где на второй срок переизбрался коммунист Валентин Коновалов.

В Алтайском крае депутата ГД Марию Прусакову не допустили к выборам, парламентарий не преодолела муниципальный фильтр.

Административный центр Новосибирской области с 2014 года возглавляет первый секретарь местного обкома КПРФ Анатолий Локоть. Но много лет КПРФ не боролась за пост руководителя региона. В этом году партия впервые после возврата в России губернаторских выборов (в 2012 году) участвовала в кампании по избранию главы территории. Согласно предварительным результатам, коммунист Роман Яковлев занял второе место, получив 10,7 % голосов. Кандидат от ЕР Андрей Травников переизбрался с 76 % голосов.

Кузбасс не входит в «красный пояс». Переизбранный на второй срок Сергей Цивилёв получил 85 %. С огромным отрывом от победителя — всего 5 % голосов — получила взявшая «серебро» представитель КПРФ Елена Грунтовая. В Красноярском крае второе место после врио главы Михаила Котюкова (победил с 70,2%) занял член ЛДПР Александр Глисков (11,3%). Третье — выдвиженец «Зелёных» Ирина Иванова (8,2 %), Андрей Новак от КПРФ — четвёртое, предпоследнее (5,9%).