В Новосибирске прошла инаугурация губернатора Андрея Травникова

В государственном концертном зале имени Арнольда Каца прошло торжественное собрание, посвященное вступлению в должность губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Он будет возглавлять регион до 2028 года.

Вновь избранного главу Новосибирской области Андрея Травникова сегодня, 15 сентября, в ГКЗ им. А. М. Каца чествовали сенаторы, депутаты всех уровней (от Госдумы до гор-и райсоветов), члены регионального правительства и руководители муниципальных образований, экс-губернаторы Новосибирской области Виктор Толоконский и Василий Юрченко, главы предприятий и общественных организаций, деятели культуры и религиозных конфессий, а также почетные жители Новосибирска.

Не было только мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который в эти дни находится в рабочей поездке на Байконур. Там новосибирский градоначальник с делегацией провожает в космос пилотируемый корабль «Союз МС-24», украшенный в честь 130-летия Новосибирска юбилейной символикой «Новосибирск — Город трудовой доблести». Впрочем, на инаугурации были практически все заместители мэра: Олег Клемешов, Геннадий Захаров, Алексей Кондратьев, Артем Скатов.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо вручила Андрею Травникову удостоверение об избрании его главой региона. В соответствии с уставом области Андрея Травников произнес присягу на верность народу и Конституции России, уставу Новосибирской области.

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Первым Андрея Травникова с избранием поздравил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Он отметил, что «первые пять лет не были для главы региона легкой прогулкой» и выразил уверенность, что «по плечу» Травникову будут и задачи на новые пять лет. «Амбициозные планы мы реализуем», – закончил выступление полпред президента.

Со сцены губернатора также поздравили член Совета Федерации Александр Карелин и председатель Заксобрания Андрей Шимкив, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, председатель Общественной палаты Галина Гриднева.

Напомним, 10 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников переизбрался на второй срок. Победу можно назвать убедительной — глава региона получил поддержку почти 76% избирателей, пришедших на участки для голосования ,— на 11% больше, чем в 2018 году, когда Травников впервые шел на выборы.