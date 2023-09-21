Активы новосибирской банкротящейся сети стритфуда «Дядя Дёнер» оценили в 20,8 млн рублей. Информация об этом размещена в сообщении конкурсного управляющего компании Аркадия Зырянова.

Грузовые автомобили, входящие в состав активов организации, оценены в 1,2 млн рублей; 58 торговых павильонов — в 15,3 млн рублей, остальная часть суммы приходится на оборудование и комплектующие.

Напомним, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бизнесменами Антоном Лыковым и Антоном Горестовым. Кроме Новосибирска, сеть также представлена в Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и кузбасском Шерегеше.

В 2018 году компания «Дядя Дёнер» вышла на рынок публичных заимствований, эмитировав несколько выпусков облигаций. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал». В 2021 году «Дядя Дёнер» допустил по облигациям два дефолта. По первой эмиссии объем неисполненных обязательств составил 554 800 руб., по второй — порядка 20 490 408 руб. В мае 2022 года ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций, обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Антона Лыкова, однако получило отказ. ООО «ЮЛКМ» также подало иск на банкротство ООО «Дядя Дёнер» и Антона Лыкова.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 22 июня 2023 года, арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Согласно отчету временного управляющего, платежеспособность ООО «Дядя Дёнер», вероятно, не может быть восстановлена. Владельцы облигаций пытаются взыскать с ООО «Дядя Дёнер» 22,5 млн рублей купонного дохода и процентов за неисполнение обязательств. О том, насколько велики шансы инвесторов компании вернуть свои деньги, мы писали в материале по ссылке.

По данным Rusprofile, директором и совладельцем ООО «Дядя Дёнер» является бывший коммерческий директор Traveler’s Coffee Антон Лыков. Ранее Сбербанк подавал иск на его личное банкротство. Другие соучредители юрлица — основатель производителя минеральной воды Petroglyph Антон Супрун и бизнесмен Александр Павлов, а также основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Ранее суд аннулировал передачу его доли в компании супруге Антона Супруна в счет задолженности.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Экология-Новосибирск» взыскивает с Новосибирской области почти 300 млн рублей.