В начале сентября в Арбитражном суде Новосибирской области прошло предварительное заседание по делу о взыскании почти 300 миллионов рублей с министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Истцом выступает ООО «Экология Новосибирск». Судебное разбирательство по делу назначено на 3 октября.

Как следует из материалов на сайте суда, бывший региональный оператор по обращению с бытовыми отходами хочет взыскать с областного министерства 291 968 196 рублей на реализацию прекращенного не по вине «Экологии» концессионного соглашения по строительству двух мусорных полигонов под Новосибирском.

Иск был подан в суд еще в конце июля, но поначалу оставлен без движения. После приобщения дополнительных материалов исковое заявление все же было принято к производству. В качестве третьих лиц к процессу привлечены департамент имущества и земельных отношений, правительство и минфин Новосибирской области.

Напомним, что концессионное соглашение на создание объектов по обращению с отходами в Новосибирской области было заключено с компанией «Экология-Новосибирск» в 2016 году и расторгнуто из-за недоработок в мае 2022 года. Планировалось построить два таких объекта в Верх-Туле и Раздольном на общую сумму порядка 6,5 млрд руб.

ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами весной 2023 года. Причиной стало отсутствие у предприятия банковской гарантии. В марте этого года компания была признана банкротом.

Ранее мы сообщали, что суд взыскал с бывшего гендиректора «Экологии Новосибирск» Ларисы Анисимовой 10 миллионов рублей.