Накопившая многомиллионные долги вахтовикам новосибирская компания банкротится

В новосибирской компании «Техвэб», ранее попавшей в поле зрения прокуроров из-за долгов по зарплатам вахтовикам, введено наблюдение.

Ранее заявление с требованием признать «Техвэб» банкротом подал в арбитражный суд иркутский «Центр транспортного обеспечения» из-за долга в размере более 15 миллионов рублей. Как следует из карточки дела, сейчас к кредиторам новосибирской компании подключаются «Барнаульский котельно-энергетический завод», якутская «Эльга-Майнинг» (значится на сайте «Техвэба», как партнер по разработке Эльгинского месторождения), хабаровский авиаперевозчик «Дальнереченск Авиа» и ряд других предприятий.

Ранее ООО «Техвэб» оказалось в центре громкого скандала с невыплатой зарплат. Компания набирала вахтовиков для работы на объектах в Приморском крае и Якутии, не рассчитывалась с ними. По данным новосибирских прокуроров, количество жалоб на «Техвэб» в итоге достигло сотен. По неподтвержденным официально данным, каждому из работников компания могла задолжать от 300 до 500 тысяч рублей. 70 млн рублей уже были взысканы при участии надзорного органа.

Компания «Техвэб» с уставным капиталом почти в 26 млн рублей была зарегистрирована в Новосибирске в 2018 году. Согласно сервису Rusprofile, налоговая задолженность компании за 2023 год составляет 742 млн рублей. Выручка компании за 2022 год составляла 12 млрд рублей, данных о выручке и прибыли за прошлый год не приводится.