Разработки банкротящейся новосибирской дочки «Роснано» скупили московские айтишники

Стали известны результаты торгов по продаже разработок принадлежащей «Роснано» новосибирской компании «Литэко».

Об итогах торгов сообщил конкурсный управляющий новосибирского производителя литий-ионных батарей Виктор Коземаслов. На дебиторскую задолженность ООО «Литэко» и его веб-сайт претендентов не нашлось, однако разработки и исследования компании обрели нового владельца.

Согласно документам торгов, пять лотов с разработками и результатами исследований «Литэко» приобрел бизнесмен Михаил Улитенков. По информации Rusprofile, он возглавляет московскую компанию «Аумтехсис», специализирующуюся на разработке программного обеспечения. В карточке компании значатся многомиллионные контракты с Минкультуры России и ОАО «РЖД».

Общая сумма приобретения лотов по лучшей цене составила немногим более 100 тыс. рублей. Судя по всему, в ходе торгов цена была существенно снижена. К примеру, по данным электронной площадки «Торги России», стоимость одной из разработок — литий-ионного аккумулятора для гибридного локомотива — составляла изначально более 6,6 млн рублей. Проект этого локомотива представлял на ПМЭФ-2019 Анатолий Чубайс. Причиной снижения цены, возможно, является то, что разработка не была завершена.

Завод «Литэко» подал заявление о самобанкротстве в связи с задолженностью на сумму 317,2 млн рублей в январе 2022 года. Было введено конкурсное производство. Помимо производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, предприятие специализируется на выпуске программного обеспечения, химических продуктов и электронного оборудования.