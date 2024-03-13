Разработки банкротящейся новосибирской дочки «Роснано» скупили московские айтишники

Александр Корнев
 
Фото Михаила Перикова

Стали известны результаты торгов по продаже разработок принадлежащей «Роснано» новосибирской компании «Литэко».

Об итогах торгов сообщил конкурсный управляющий новосибирского производителя литий-ионных батарей Виктор Коземаслов. На дебиторскую задолженность ООО «Литэко» и его веб-сайт претендентов не нашлось, однако разработки и исследования компании обрели нового владельца.

Согласно документам торгов, пять лотов с разработками и результатами исследований «Литэко» приобрел бизнесмен Михаил Улитенков. По информации Rusprofile, он возглавляет московскую компанию «Аумтехсис», специализирующуюся на разработке программного обеспечения. В карточке компании значатся многомиллионные контракты с Минкультуры России и ОАО «РЖД».

Общая сумма приобретения лотов по лучшей цене составила немногим более 100 тыс. рублей. Судя по всему, в ходе торгов цена была существенно снижена. К примеру, по данным электронной площадки «Торги России», стоимость одной из разработок — литий-ионного аккумулятора для гибридного локомотива — составляла изначально более 6,6 млн рублей. Проект этого локомотива представлял на ПМЭФ-2019 Анатолий Чубайс. Причиной снижения цены, возможно, является то, что разработка не была завершена.

Завод «Литэко» подал заявление о самобанкротстве в связи с задолженностью на сумму 317,2 млн рублей в январе 2022 года. Было введено конкурсное производство. Помимо производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, предприятие специализируется на выпуске программного обеспечения, химических продуктов и электронного оборудования.

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