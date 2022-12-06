Новосибирский завод «Роснано» признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл конкурсное производство на новосибирском заводе «Литэко», производящем литий-ионные батареи для завода «Лиотех» компании «Роснано».

Как следует из данных картотеки суда, конкурсное производство открыто на предприятии до 2 июня 2023 года.

Завод «Литэко» подал заявление о самобанкротстве в связи с задолженностью на сумму 317,2 млн руб. в январе 2022 года. Тогда же попросила признать себя несостоятельной учреждённая предприятием компания «Лиотех-Инновации», исковые требования к которой составили 432 млн руб.

ООО «Литэко» зарегистрировано в Новосибирской области в 2016 году. 99,99% компании принадлежит «Роснано», ещё 0,01% владеет ООО «РНИ». Генеральный директор – Борис Зимоненко. Помимо производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, предприятие специализируется на выпуске программного обеспечения, химических продуктов и электронного оборудования. В конце 2021 года выручка завода составила 108,7 млн руб., а чистый убыток – 37,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что компания «Эко-Лайн» потребовала с экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» 300 млн руб. в рамках дела о банкротстве регоператора.