Кредитор заподозрил экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» в перелётах за счёт компании

Перевозчик мусора «Эко-Лайн», являющийся одним из кредиторов «Экологии-Новосибирск», потребовал взыскать с бывшего гендиректора регоператора Ларисы Анисимовой почти 300 миллионов рублей. В иске отмечается необоснованность части затрат должника.

ООО «Эко-Лайн» направило исковое заявление в арбитражный суд 5 декабря, информация о его принятии на сайте суда ещё не опубликована.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на текст документа, кредитор считает, что Лариса Анисимова вовремя не взыскала дебиторскую задолженность на 298,9 млн руб., что принесло убытки региональному оператору. Эта задолженность в дальнейшем была признана «безнадёжной».

Кроме того, перевозчик указывает на часть убытков регоператора в размере 912,4 тыс. руб., которые, согласно заявлению, относятся к личным расходам экс-руководителя. В иске говорится, что Лариса Анисимова якобы осуществляла регулярные перелёты в ряд городов, в том числе в Москву, Самару, Симферополь и Минеральные воды, где проживала по нескольку дней. При этом, следует из документа, все затраты на эти цели легли на организацию.

Заявитель также отмечает, что, судя по стоимости авиабилетов, перелёты осуществлялись бизнес-классом.

«При этом должник является региональным оператором в Новосибирской области, филиалов, представительств, кроме томского, не было. Не понятна цель данных командировок и такая необходимость не обосновывается», – говорится в исковом заявлении.

Напомним, что в октябре в ООО «Экология-Новосибирск» было введено внешнее управление в связи с банкротством компании. Управляющим была назначена Ирина Курочка, однако в конце ноября она была отстранена от соответствующих обязанностей по решению арбитражного суда.