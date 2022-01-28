Управляющая компания новосибирского производителя литий-ионных батарей подала на банкротство

Новосибирская компания «Литэко», управляющая производителем литий-ионных батарей «Лиотех», подала иск о самобанкротстве. Сумма исковых требований составила более 317 млн рублей.

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Литэко» — управляющей компании производителя литий ионных аккумуляторов «Лиотех». Информация размещена на сайте «Электронное правосудие» 27 января. Согласно заявлению, сумма исковых требований составляет свыше 317,1 млн рублей.

В настоящее время заявление не принято в производство судом, в связи с чем детали иска не указаны. В конце декабря компания опубликовала сообщении о намерении подать заявление в суд для официального признания банкротства. Информация размещена на портале «Федресурс». Уточняется, что в числе кредиторов компании ООО «УК «Роснано», ООО «Энергорешения», АО «Роснано», ООО «Лиотех-Инновации», ООО «Элсо» и ООО «Инэнерджи».

Отметим, подобное сообщение также было опубликовано компанией «Лиотех-Инновации» 30 декабря прошлого года.

«ООО «Лиотех-Инновации <…> уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника (ООО «Лиотех-Инновации» <…>) банкротом», — указано в сообщении.

Завод «Лиотех» был запущен в Новосибирской области в 2011 году. Как сообщается на сайте предприятия, проектная мощность завода — 1ГВтч/год соответствует уровню «гигафабрик» мировых лидеров и позволяет оснастить литий-ионными аккумуляторами около 5 тыс. электробусов в год. «Лиотех» является крупнейшим производителем литий ионных аккумуляторов в России.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Литэко» выступают АО «Роснано» (99,99%) и московское ООО «РНИ». Генеральным директором компании является Александр Тюфяков.