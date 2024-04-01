Промышленные предприятия Новосибирской области просят власти подключиться к решению проблемы дефицита кадров и разрешению системных проблем в отрасли. Также в отладке нуждаются и процессы взаимодействия с банками. Эти и другие темы были в центре обсуждения первых лиц компаний реального сектора экономики и представителей власти на юбилейной конференции Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.

26 марта 2024 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась «XVIII отчётно – выборная Конференция Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий (МАРП)», на которой промышленники обсудили проблемы сектора и выбрали руководящий состав организации. На три года был переизбран президентом МАРП Сергей Карпекин, а генеральным директором — Юрий Бернадский. Совет организации обновлен на треть в связи с плановой ротацией кадров.

Говоря о текущих вопросах, стоящих перед предприятиями, Сергей Карпекин напомнил о том, что члены МАРП активно помогают бойцам в зоне СВО. Также он назвал важным направлением работы подготовку к возможной частичной мобилизации в случае, если она будет проведена в будущем.

«Нам необходимо планомерно вести работу по закреплению критически важных сотрудников, а с другой стороны, развернуть подготовку персонала к возможной мобилизации и, не дожидаясь, обучать людей основам обращения с оружием, военной тактике, оказанию первой медицинской помощи на поле боя и заранее обеспечить возможных мобилизованных самой современной экипировкой. Для этого нам нужно привлечь людей с опытом участия в СВО, — сообщил Сергей Карпекин. — По сути каждый из нас должен иметь две специальности: одну гражданскую, а вторую военную. Это поможет сохранить жизнь и победить — таково требование времени».

Помимо этого, Сергей Карпекин заявил о рекордной нехватке кадров. Для решения проблемы в 2023 году создано 2 кластера по ускоренной подготовке специалистов дефицитных профессий, на 2024 год подано еще 9 заявок в Министерство просвещения России.

Тему кадрового голода в регионе затронул и глава Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов. Он считает, что привлечение специалистов возможно за счет увеличения заработной платы. Налоговая служба, по его словам, не безучастна к проблеме и стала буфером между добросовестными и недобросовестными налогоплательщиками. Как пояснил руководитель региональной налоговой службы, ведомство помогает сформировать добросовестную конкуренцию на рынке, «исключая с рынка тех, кто создавался не созидать, а для того, чтобы не платить налоги и разрушать».

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Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников во время выступления рассказал, что недавно на уровне федерального правительства обсуждался инвестиционный налоговый вычет. Как отметил министр, 5 млрд рублей досталось большинству промышленных предприятий региона из средств бюджета. «Нам нерв и здоровья стоило запустить этот механизм. Мы недавно собирались с федеральными министрами и оказалось, что по сути никто в России не применил этот механизм на таком уровне, как это сделала Новосибирская область. Сегодня мы уже подготовили и запустили закон по расширению инвестиционного налогового вычета». Также Решетников пояснил «Континенту Сибирь», что успех налоговой льготы в регионе обусловлен ее эффективностью на протяжении нескольких лет ее действия в Новосибирской области.

Сергей Карпекин рассказал, что МАРП договорился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым об увеличении капитализации Фонда развития промышленности региона для поддержки большего количества проектов.

Роль МАРПа в разработке мер господдержки предприятий подчеркнул и министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. По его словам, организация не стесняется иметь отличную от правительства Новосибирской области точку зрения и транслировать свою позицию. «Время сменилось, и опять возникает виток, на котором мне нужно тесно поработать с организацией — я говорю про программу научно-технологического развития. Мы обсуждали концепт этой программы с губернатором и почти всеми региональными министрами. Помимо сборки научного потенциала, имеющихся инструментов по всем министерствам, здесь есть необходимый для нашего совместного обсуждения аспект — это отраслевые приоритеты. Мы начинали обсуждение этого разговора с губернатором, предлагаю этот разговор продолжить, тем более сроки сжатые — 15 апреля нужно сдавать первый подход к этой программе. Поэтому если будет такая возможность, я предлагаю МАРП собрать президиум и пообсуждать эти отраслевые приоритеты», — сообщил министр.

В свою очередь генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков в разговоре с «Континентом Сибирь» высказал точку зрения, что в последнее время сглаживается сама суть МАРП. По его мнению, организация становится более аморфной, тогда как должна отстаивать интересы промышленных предприятий. Суть МАРП, как считает Дмитрий Терешков, в лоббировании интересов промышленников, и этого не нужно стесняться. Причем организация должна отстаивать интересы именно обрабатывающих производств, а не размываться в термине «бизнес-лобби». «Лоббисткая организация не должна с чем-то мириться, под кого-то подстраиваться, а должна четко отстаивать свои интересы, потому что на промышленных предприятиях работают тысячи человек. К примеру, у меня 8 тысяч человек, я не имею права не лоббировать свои интересы — лоббируя свои интересы, я отстаиваю интересы своих сотрудников и их семей, —пояснил собеседник издания. — При этом «лоббирование» — это не крамольное понятие вроде спора с властями! Это не только чёткое и конкретное обозначение проблем, но и конструктивные предложения предприятий как эти проблемы можно решать в рамках существующих госпрограмм и действующих законов. Поэтому я бы хотел пожелать МАРП, чтобы эта лоббистская составляющая вышла на первый план. Проблем огромное количество, и власть способна их разрешить, но не знает как. Промышленники могут им в этом помочь, так как это люди с большим экономическим и юридическим аппаратом. И они готовы предложить не программы, а конкретные действия. Например, проблема градостроительства. Мои заводы расположены в центре города. Предприятия не могут функционировать без очистных сооружений, но по нормам я не могу их там построить. И таких непреодолимых проблем множество», — резюмировал Дмитрий Терешков.

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Председатель совета директоров АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» Михаил Кузьмин привел примеры проектов, которые были реализованы при поддержке региональных властей. «В прошлом году изготовили комплекс основных элементов агретов базальтовых печ. Про базальт в Новосибирске давно говорят, но реального дела, чтобы производить плавку базальта и минеральную плиту, не было. Поэтому скоро в Новосибирске появится завод по производству минплиты. Строит его компания DoorHan», — сообщил Кузьмин во время своего выступления.

Также он рассказал, что недавно встречался с главой Центрального научно-исследовательского Института Черной Металлургии им. И.П. Бардина (Цниичермет) Виктором Семёновым. По его словам, на Донбассе необходимо восстановить 19 металлургических предприятий. «Это крупные компании, нужны большие средства и, естественно, думаю, машиностроители Новосибирской области примут в этом участие», — подчеркнул Кузьмин.

Он также констатировал, что самые масштабные проекты РФ реализовывают крупные госкорпорации и компании, которые не работают без гарантий крупных банков. «В течение последней недели у нас очень серьезный контракт, и мы мучаемся не с тем, как разработать, запустить этот агрегат, а как получить банковские гарантии банка, тем более крупных банков. Иногда доходит до того, что банковские гарантии нужно давать чуть ли не до 95% объема контракта, — рассказал Михаил Кузьмин. — А поставщиками подобного оборудования, как правило, у нас являются некрупные компании, в основном средние машиностроители, поэтому обеспечить гарантию банка на возврат аванса и обеспечение контракта, исполнение гарантийных обязательств они не могут — это огромные суммы, которые в разы превышают стоимость машиностроительных компаний. Поэтому здесь есть серьезные проблемы, существующие механизмы недостаточны».

Проблемы предприятий затронула и председатель совета директоров ассоциации «Сибакадемсофт» Ирина Травина. По ее словам, хуже всего в ИТ обстоят дела с кадрами и экспортом. Отрасль продолжает расти и почти восстановилась, но вместе с этим и увеличивается дефицит кадров.

«У нас довольно тяжёлая ситуация с экспортом продукции, так как международные расчеты — это серьезная головная боль, которая очень сильно мешает экспорту, и пока мы не видим каких-то системных шагов от Центробанка, которые позволят разрешить эту ситуацию. Сейчас каждый покупатель и продавец — это индивидуальная работа в ручном режиме. Я думаю, что произойдет какое-то налаживание этих путей, — уточнила Ирина Травина. — Сейчас нашим банкам предлагается работа через криптовалюту, работа идет, и мне нравится эта активность».

Вице-президент и управляющий директор Российского союза промышленников и предприятий (РСПП) Сергей Мытенков пояснил, что системно этот вопрос решить нельзя, потому что те, кто решит этот вопрос системно, сразу же попадет под санкции. «Если идет речь о платежах с Китаем, есть один вполне рабочий инструмент — ВТБ открыл представительство в Китае, и компании, с которыми вы работаете, могут открыть счет в этом банке, и вы будете переводить из России на счет китайской компании рубли, а она их будет сразу же менять и получать. Если нужно какое-то содействие по работе с ВТБ, то мы его дадим, так как мы уже обсуждали этот механизм на площадке РСПП. Что касается ситуации с Турцией и Европой, то эта задача сложнее и решается в индивидуальном порядке. А Киргизия, несмотря на все внешнее давление, осталась в периметре интересов России. Там тоже можно открывать компании и перечислять деньги в российских рублях, конвертировать в киргизскую валюту и дальше переводить в Европу, США и в целом за рубеж», — ответил Сергей Мытенков. Он пояснил, что если государство вмешается в решение проблемы, то будет только хуже из-за огласки мер, при этом «недруги России» ограничат доступ к этим финансовым инструментам. Поэтому ждать решения вопроса от государства не стоит.