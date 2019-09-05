Кредиторы банкротящейся новосибирской компании «Энергорешения» («Лиотех»), крупнейшего в России производителя литий-ионных аккумуляторов, готовятся подписать мировое соглашение. Инициатором соглашения еще в мае прошлого года выступила налоговая служба.

О готовности кредиторов новосибирского завода подписать мировое соглашение сообщила по итогам прошедшего 30 августа собрания кредиторов конкурсный управляющий должника Юлия Трофимова. «Заключить мировое соглашение по делу о банкротстве ООО «Энергорешения». Избрать представителем собрания кредиторов «Энергорешения», уполномоченного на подписание мирового соглашения от имени кредиторов, Костюченко Юлию Сергеевну», — говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Подробности мирового соглашения конкурсный управляющий не указывает. Ранее в СМИ сообщалось, что проект соглашения предусматривает гашение долга «Лиотеха» в размере около 10 млрд рублей с рассрочкой на 10 лет. Напомним, основным кредитором выступает владелец новосибирского завода, компания «Роснано». Проектная компания «Лиотех» была создана «Роснано» в 2010 году для «решения стратегических национальных задач в сфере энергосбережения и перевода транспорта на экологически чистый источник энергии». Предприятие производит высокоемкие литий-ионные аккумуляторы нового поколения.

После 2015 года «Лиотех» сменил название на «Энергорешения». Признать компанию банкротом из-за долга в размере около 5,7 млн рублей в ноябре 2015 года потребовало ООО «Клининг Центр-Н». После вступления в процесс еще ряда кредиторов, в августе 2016 года арбитраж признал ООО «Энергорешения» несостоятельным.

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