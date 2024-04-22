Новосибирский музыкальный театр ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта фасада здания. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 32 444 960,40 рублей, заявки на участие в аукционе принимаются до 2 мая текущего года.

В описании предмета закупки говорится, что потенциальному подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы; защиту окон, дверей и существующего цоколя; установку лесов; демонтажные работы; подготовку стен и карнизов здания к нанесению фасадной штукатурки; нанесение фасадной штукатурки; монтаж демонтированного оборудования на фасад здания; устройство водосточной системы кровли; ремонт пожарных лестничных маршей; демонтаж лесов и уборку мусора; ремонт цоколя. Окончание работ – не позднее 6 сентября 2024 года, штукатурные работы необходимо завершить не позднее 30 августа 2024 года.

Напомним, что речь о капитальном ремонте фасада Новосибирского музтеатра шла еще в прошлом году, тогда минкультуры региона также выделило средства на замену кресел в зрительном зале.

Музыкальный театр Новосибирска берет начало своей истории 2 февраля 1959 года, и на сегодняшний день является одним из ведущих в России. Коллектив театра является обладателем пятнадцати Премий «Золотая Маска».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирском театре «Красный факел» проведут капремонт за 26 млн рублей.