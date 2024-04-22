Новосибирский «Горводоканал» объявил конкурс на поиск подрядчика для строительства нового канализационного коллектора в Калининском районе города. Потенциальному исполнителю контракта готовы заплатить 380 миллионов рублей.

Новый коллектор, который получил название «Северный», расположится на участке от улицы Краузе до улицы Курчатова. По данным с портала «РосТендер», новый объект призван будет отводить сточные воды от канализационного коллектора для жилого массива «Клюквенный» в существующий коллектор, расположенный на пересечении улицы Г. Колонды с Мочищенским шоссе.

Общая протяженность трассы коллектора — почти четыре тысячи метров, строительство нужно будет осуществить в 3 этапа, а гарантийный срок на выполняемые работы составляет пять лет. Заявки на конкурс принимаются с сегодняшнего дня по восьмое мая, а подвести итоги аукциона планируется 17 мая этого года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 380 741 070 рублей.

Ранее мы рассказывали, что Кыштовскому району Новосибирской области угрожает подтопление водами сразу двух рек.