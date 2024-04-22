В Новосибирском театре «Красный факел» проведут капремонт за 26 млн рублей

Ольга Степанова
 
В Новосибирском театре
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

В Новосибирске объявлен поиск подрядчика для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия «Театр «Красный Факел». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.  

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 213 480,00 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая текущего года.

Потенциальному подрядчику предстоит в срок до 30 ноября 2024 года выполнить капитальный ремонт кровли, парапетных столбиков, крыльца, лестницы спуска в подвал, лестницы у подпорной стенки, а также усилить фундамент.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске резко выросло количество голосующих за объекты благоустройства.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  