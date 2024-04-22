В Новосибирске объявлен поиск подрядчика для выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия «Театр «Красный Факел». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 213 480,00 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 мая текущего года.

Потенциальному подрядчику предстоит в срок до 30 ноября 2024 года выполнить капитальный ремонт кровли, парапетных столбиков, крыльца, лестницы спуска в подвал, лестницы у подпорной стенки, а также усилить фундамент.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске резко выросло количество голосующих за объекты благоустройства.