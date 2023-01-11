Отмена выборов главы Новосибирска, вероятнее всего, встроится в привычный тезис защиты общественных интересов. Возможно, власть скажет: сейчас каждая копейка на счету — что резонно. Добавит: вам самим голосование не особо-то нужно — что лукавство. Может быть, ещё какое-то время призрак демократии в сибирском городе трогать не станут, например, до конца срока Анатолия Локтя, до 2024 года — что зависит от конъюнктуры. Нас не спросят.

Нет, ну вроде и спросят. Как томичей, прежде чем рапортовать, что оказывается они сами выступили за отмену прямых выборов мэра. Ну как выступили: прошли же публичные слушания, итоги которых носят рекомендательный характер. Кто-то «против», кто-то «за» — и вот уже собрание сотни человек (интересно, кому было проще в будний день прийти: сторонникам выборов, которым пришлось взять отгул, или лояльной системе аудитории, которой что слушания, что служба — рабочее время засчитано) превращается в решение полумиллионного города. Некоторые СМИ так и писали — «большинство жителей Томска поддержали».

В 2013 году в Новосибирске перед отменой второго тура выборов мэра жителей тоже позвали на публичные слушания. Голосов в защиту двухтурового варианта было достаточно, и в целом история шла со скрипом. Яндекс нас даже не пытается убедить, что новосибирцы высказались «за». Второго тура все равно больше нет. Вроде же спросили, что люди думают, а итог, как в анекдоте про мужа, который изменил. Это потому, что он сволочь и гад. А если жена изменила? Это потому, что муж — сволочь и гад.

Даже ребёнок знает ответ на вопрос, кто принимает решения, какой наша страна должна быть. Ведь нам столько лет лет неумолимо вдалбливают мысль: единственный источник власти в Российской Федерации — народ. Он же, как маленький, упрямо уворачивается от серьёзной миссии, бежит от свободы выражения собственной точки зрения. А ведь властная верхушка из года в год заботливо разгружает его, переключая сложнейшие вопросы на себя. Мы сами разве решились бы на повышение пенсионного возраста или заморозку накопительной части пенсий? Валентина Терешкова 60 лет назад взлетела дальше большинства взрослых на этой планете. Такие сверхспособности могут придать уверенности, что с высоты опыта лучше видно, чего хотят соотечественники. Почти три года назад звезда взяла на себя ответственность донести до отца нации «народные чаяния», которые народу донесли потом, чтобы заранее не обрадовался.

Каких-то 11 лет назад показалось: люди выросли — уже гуляют зимой по площадям и проспектам, может пора им выборы губернаторов вернуть? Вернули, предварительно похлопотав об упрощении задачи, снабдив механизм муниципальным фильтром отсеивания лишнего. В итоге так уж сложно было в Новосибирской области в 2014 году вычленить основного игрока дружеского матча? И в 2018 году КПРФ предупредительно самоустранилась — зачем путать народ дилеммами? Некоторые с 1996 года распутаться не могут, нет-нет, да и зададутся вопросом: точно проголосовали? Точно не проиграли? А то «не дай бог!» всё-таки тогда коммунисты… Хотя нам же сказали, что нет. Да и четверть века минуло с тех пор, электоральная система далеко продвинулась: на три дня теперь выборы можно растянуть, можно даже через интернет галочки ставить — всё, чтобы простым гражданам было удобнее, чтобы не пришлось думать, как время найти для выражения позиции.

Взрослые люди, конечно, понимают: воспитание — дело тонкое, перемудришь, и наивные избиратели выдают неверный вариант, даже если не было особой альтернативы. Если же была, но люди всё равно допустили ошибочку или если «ошибочка» не встраивается в систему, можно исправить (как здесь, здесь или здесь). Нет, рано всё же народу ещё думать о том, где серьёзные дяди берут деньги и сколько. Пусть будут свободны для масштабного: одобрить поправки в Конституцию, например. А остальное нам скажут, и без всяких социологических опросов понятно, что «99,9% россиян готовы положить всё в интересах Родины».

Некоторые политические и электоральные эксперты возразят: мол, неправильно говорить, что в Новосибирске стоит вопрос об отмене выборов. Они останутся, просто выбирать будут определённые персоны — назовём это конкурсной комиссией. Мы и правда уже привыкли ко всем этим «отрицательный рост», «не кризис, а вызов», «не карантин, а самоизоляция», «не отправил в отставку, а губернатор написал заявление»… У власти реально сегодня, когда мир встал с ног на голову, забот хватает, а так придётся тратить энергию, время и деньги на то, чтобы договариваться с неудобными претендентами, готовить парад технических кандидатов, сушить явку, кормить технологов, поддерживать мысль, что всё равно ничего изменить не получится, а потом отчитываться о явке и говорить, что люди отчего-то на выборы не ходят…. Вам оно надо? Властной верхушке лучше видно реальных будущих бойцов за будущее российских граждан. У потенциальных мэров, глав регионов и депутатов Госдумы есть возможность проявить себя в условиях, отличных от тепличной подготовки вчерашних молодых технократов, управленцев новой волны и «Лидеров России»…

Народное голосование не бывает идеально предсказуемым, стопроцентно подконтрольным, до конца управляемым. Кому-то утомительно согласовывать личные карьерные, политические планы, ориентируясь с не всегда надёжными демократическими заморочками. Бюджетную копейку в сложные времена лучше и правда экономить, тех, кто в ней нуждается, на самом деле много. Плюс столько зданий и дорог нужно восстановить и отстроить — кто знает, сколько нужно заложить на чей-то карман. Все эти немудренные вещи способен понять и усталый, потрепанный жизнью, обыватель, и активный гражданин, ещё не исчерпавший энергию. Не в том проблема. Но население продолжают убеждать, что отмена выборов — в его собственных интересах, отвечает его же запросам, оно само этого добивалось. Такие политические проекции — вот уж где ничего хорошего.