Президентские выборы в Новосибирской области можно назвать историческими еще и потому что КПРФ добилась на них в регионе только третьего места. До этого четверть века крупные кампании на территории, в которых партия принимала участие и ставила своих кандидатов, приносили ей минимум «серебро», а порой и победу (как десять лет назад на конкурентных выборах мэра и неконкурентных — в 2019-м). «Конец эпохи»? Или прошедший плебисцит не имеет отношения к региональным раскладам?

Иллюзий насчет главного бенефициара президентских выборов в России 2024 года у адекватных наблюдателей быть не могло. Участники церемониала присоединялись к действу на диктуемых системой условиях, прекрасно осознавая, что получают допуск в хвост гонки аутсайдеров. Усердие КПРФ в игре в поддавки в Новосибирской области привело к тому, что здесь коммунистическая организация уступила удерживаемый десятилетиями статус «альтернативы» для тех, кто упорно продолжает ее искать в сегодняшних реалиях. Логичное следствие отказа системных политических лидеров от партийной индивидуальности? И что итоги прошедшего плебисцита сулят участникам следующего масштабного электорального цикла в регионе?

На выборах президента страны Новосибирская область в очередной раз подтвердила статус региона с высоким протестным потенциалом. Но если раньше основной поток несогласных на избирательных участках аккумулировала и оборачивала в свой рейтинг КПРФ, то в 2024 году в Новосибирской области значительную часть оппозиционных настроений перетянула в бюллетене фамилия представителя «Новых людей». А значит, региональные власти провалили установку Москвы: по словам политтехнолога, эксперта центра ПРИСП (организация, специализирующаяся на консалтинге, электоральных и социологических исследованиях) Алексея Аксютенко, федеральный центр ставил задачу, согласно которой второе место должно остаться за кандидатом от КПРФ. Казалось бы, ничего сложного для региона из так называемого «красного пояса» с развитой коммунистической оргструктурой, более того, где последние десять лет лидер местных «красных» Анатолий Локоть руководил региональным центром. Однако за три месяца до дня выборов, на которых КПРФ по области скатилась на третье место, тот был вынужден уйти в досрочную отставку с поста мэра Новосибирска. Он фактически отстранился от публичной политической деятельности.

Алексей Аксютенко в разговоре с «Континентом Сибирь» обращает внимание, что КПРФ уступила «Новым людям» и в «красной» Иркутской области с сильным «коммунистическим ядром», где представители партии тоже были у власти. Местным обкомом руководит депутат Госдумы Сергей Левченко, который с 2015 по 2019 годы был иркутским губернатором. Собеседник редакции уверен, что к оттоку оппозиционного электората на протестных территориях ведет в том числе «беззубая позиция» региональных партийных лидеров. «Тот же Анатолий Локоть в Новосибирской области по сути сдался, — рассуждает эксперт. — Это отвернуло часть электората от коммунистов. Единственным протестным кандидатом для них стал Владислав Даванков от «Новых людей», что удивительно, поскольку выдающихся достижений НЛ не демонстрировали».

Если не считать ЛДПР, глава которой, Леонид Слуцкий, пошел на выборы лично, остальные политические силы отдали менее статусным делегатам миссию максимально подчеркнуть могущество главного персонажа. С задачей — не отсвечивать — КПРФ справилась: выставила возрастного, нехаризматичного кандидата (75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова). Все-таки 20 лет назад, когда коммунисты делали его же кандидатом в президенты, это выглядело более убедительно. Но он был в тот период не просто гораздо моложе — времена были другие. Тогда Харитонов занял второе после Путина место, набрав 13 %, а в Новосибирской области — 21,6 %. В нынешних условиях для оппонентов действующего президента такие показатели — немыслимая дерзость. Даже 11,8 % по стране, которые взял баллотировавшийся от КПРФ шесть лет назад Павел Грудинин, обернулись для его бизнеса и поставившей его партии ощутимыми последствиями. Теперь Харитонов дотянул до 4,3 % и 4,6 % по России и по Новосибирской области соответственно. И во время избирательной кампании вел себя тише воды, ниже травы. И Леонид Слуцкий, и Владислав Даванков нашли время для визита в крупнейшее муниципальное образование в стране. В графике предвыборных турне Харитонова не оказалось Новосибирска, где некоторые активные граждане по старой памяти держат его за своего человека в Москве. Он родился в селе Резино Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, до 1994 год был директором совхоза «Галинский» в Мошковском районе, некоторое время представлял регион в Госдуме.

Алексей Аксютенко указывает на очевидность кризиса кадровой партийной структуры. «На прошлых выборах КПРФ поставила сильного оппонента, после чего федеральный центр провел достаточно серьезную работу, чтобы нивелировать электоральные достижения, который Павел Грудинин тогда получил в ходе президентской кампании. В этот раз коммунисты сыграли в поддавки», — политтехнолог полагает, что цели закрепить политическое лидерство в гонке аутсайдеров перед Харитоновым просто не стояло.

КПРФ сама ограничила себя в возможностях для маневра в битве за оппозиционно настроенных граждан. В итоге, те нашли себе альтернативу в «Новых людях». Эта же партия стала рецепиентом ожиданий граждан, которые не смогли проголосовать за недопущенного на выборы Бориса Надеждина.

Второе место кандидата «Новых людей» в Новосибирской области в 2024 году могло бы сулить этой силе укрепление на следующих больших региональных выборах. Но в нынешней системе электоральный успех зависит не только от устремлений партийных вождей, а прежде всего от администрации президента. С этого ракурса представляется не очевидным, что «Новые люди» в глазах федеральных кураторов заслужили усиления на региональном уровне. Не нарушили ли они ненароком некий политический этикет, согласно которому некрасиво новичкам обгонять многолетних спарринг-партнеров, давно доказавших свою лояльность первому лицу? Может быть, им хватит пока губернаторского кресла в каком-то из отдаленных бедных регионов — в Сибирском федеральном округе, например. Политтехнолог Андрей Шалимов в разговоре с «Континентом Сибирь» не исключил, что Даванкова «в награду за борзость» могли бы послать куда-то подальше от Москвы, где он тоже набирает неплохо.

Впрягаться за КПРФ, которая не отстояла в Новосибирской области свой рейтинг, власти вроде бы тоже не за что. Коммунисты и не пытались держать в этой гонке темп, предпочитая на федеральном уровне направлять усилия на то, чтобы перекричать остальных в заверениях поддержки президента. «Новые люди» в своей политической риторике не заплывают за буйки, но держатся вплотную к ним и прощупывают возможность их чуть подвинуть в более либеральном, демократическом и мирном направлении. На сегодняшний день это не так уж и мало.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «Континентом Сибирь» отмечает, что в 1990-2000-х годах Новосибирск входил в «красный пояс» не потому, что здесь много избирателей, которые придерживались именно коммунистических взглядов. «КПРФ долгое время в стране была главной оппозиционной партией. Несмотря на символику — красные звезды, Сталин, Ленин — люди воспринимали ее как некий протестный слот, что выражалось, в том числе, в поддержке оппозиционного мэра, которым два срока подряд становился лидер новосибирского обкома Анатолий Локоть. Это не значит, что новосибирские избиратели — коммунисты», — аналитик считает неслучайным, что «в более вегетарианские годы» здесь добивалась успеха несистемная оппозиция. Эти времена прошли, заключает собеседник редакции, а коммунисты из объединяющей оппозиционной силы превратились в «более патриотическую», чем сама партия власти.

Но тем, кто поддерживает «Единую Россию» и президента, нет смысла голосовать за КПРФ, и наоборот — тем, кто против партии власти и отдельных аспектов политики главы государства, нет смысла голосовать за коммунистов.

Илья Гращенков полагает, что конкретно в Новосибирской области КПРФ своим урапатриотизмом оттолкнула от себя до 10 % потенциального электората, который теперь будет либо игнорировать выборы, либо поддерживать другую оппозиционную политическую силу. «Плюс коммунисты в Новосибирске с уходом Локтя с поста мэра Новосибирска потеряли главный источник административно-финансовой поддержки. Для восполнения этой потери партии нужно четко заявить о желании вернуть выпавший электорат, но я сомневаюсь, что коммунисты станут сейчас этим заниматься. Поэтому, скорее всего, в Новосибирской области они могут рассчитывать исключительно на сохранение узкого ядра своей поддержки», — прогнозирует политолог.

По мнению Алексея Аксютенко, федеральные кураторы могли бы отблагодарить коммунистов, если те хотя бы помогли повысить явку. «В силах КПРФ в той же Новосибирской области было качественно пройти предвыборный период. Они могли действовать в рамках позволенного, но не сделали и этого, — продолжает Алексей Аксютенко. — 63 % явки в регионе — это на 12 % ниже среднего по стране. Коммунистическая структура в области достаточно сильна, несмотря ни на что, они могли привести своих сторонников на участки. Пусть не яркая, но хоть какая-то кампания с их стороны могла бы помочь повысить явку. Абсолютно безразличная позиция партии вылилась в апатию их сторонников и в то, что протестный потенциал ушел к «Новым людям»».

Впрочем, странно ставить «беззубость» в упрек вынужденному досрочно уйти в отставку Анатолию Локтю и его команде. По наблюдениям «Континента Сибирь», представители провластных кругов придерживались мнения: «увольнение» градоначальника не убавит энтузиазм электората, а даже наоборот, создаст некую вдохновляющую ауру обновления. Интересно, чем бы экс-мэра могла «наградить» власть, если бы он не пропал с радаров после отставки, а усердно взялся за предвыборную мобилизацию ядерного электората и, упаси его господь, еще бы перестарался? Вряд ли даже символическим постом в какой-то из госструктур.

Илья Гращенков согласен, что «Новым людям» президентская кампания помогла повысить рейтинг, но удастся ли партии конвертировать этот успех на региональных выборах, зависит от разных факторов, в том числе, от эффективности работы команды на территории. «Не всегда поддержку удается конвертировать в реальные голоса, — объясняет политтехнолог. — Некоторые поддерживают политика или структуру, но, например, игнорируют выборы, считая их несправедливыми, нечестными, нелегитимными. Или люди готовы голосовать, но не на президентских, а на выборах в Заксобрание или на губернаторских. То есть, можно зафиксировать: в Новосибирске «Новые люди» потеснили КПРФ, но этот результат еще предстоит удержать».

Алексей Аксютенко не думает, что НЛ потеснят коммунистов на следующих региональных выборах. «Президентская история сильно снижает планки всех партийных структур при расторговке депутатских мандатов, и торги уже начались. В нашей политической системе в принципе роль партий снижается. Важны люди, которых организации смогут аккумулировать в своих рядах. Коммунистам с их нынешним бэкграундом будет сложно. Но инфраструктура «Новых людей» пока недостаточно развита, чтобы качественно выстроить работу по набору кандидатов. Думаю, к 2025 году они не успеют вырваться, может быть, к выборам-2026 могут постараться, если поставят такую цель, в чем лично у меня есть сомнения», — резюмирует эксперт.

Второй секретарь новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ренат Сулейманов (в ГД представляет Новосибирскую область и Кузбасс) убежден: по итогам мартовских событий бессмысленно ставить диагноз состоянию партии и партийной системы в России. По словам парламентария, это были не выборы, а скорее плебисцит о доверии главе государства во время специальной военной операции. С точки зрения собеседника «Континента Сибирь», сегодняшние условия вряд ли повторятся, в том числе, на будущих голосованиях в регионах, поэтому судить о следующих выборах по состоявшейся президентской кампании политик считает недальновидным.

«Часть людей не пошли на выборы, многие испортили бюллетени — это аналог отсутствующей строки «против всех», — комментирует расклад в беседе с автором «Континента Сибирь» Ренат Сулейманов. — «Новые люди» собрали значительную часть так называемых протестных голосов. Но, например, в сельских районах Новосибирской области их и близко не было, там вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов, несмотря на административный ресурс. По нашей социологии, часть электората КПРФ проголосовала за действующего президента. При этом он выдвигался не от «Единой России», то есть, рейтинг ЕР на региональных выборах тоже не равен показателям Путина. Президентская кампания — один из многих электоральных циклов, которые мы проходили. Сейчас вступаем в новый этап. Уже в этом году в Новосибирской области должны пройти довыборы в горсовет и в Заксобрание. Мы готовимся и к масштабной избирательной компании 2025 года», — Ренат Сулейманов считает фантазиями слова о том, что КПРФ изжила себя и продемонстрировала в 2024 году свою неэффективность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,

региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в Сибирском федеральном округе:

— Потеря коммунистами своих прежних позиций — не локальный новосибирский, а общероссийский тренд. О выходе сибирских регионов из стереотипного «красного пояса» говорят уже не первый год. Итогом этого процесса стал антирекорд за все время существования КПРФ (на выборах 2018 года коммунист Павел Грудинин набрал 11,77%, а Харитонов в 2024-м не набрал и пяти процентов). Очевидно, что КПРФ теряет поддержку и перестала быть второй политической силой страны. Внутри КПРФ — серьезный системный кризис.

Мы видим, что представители всех трёх партий вместе набрали чуть больше 11%. При этом какого-то принципиального разрыва между ними нет. Поэтому говорить, что кто-то занял место КПРФ и стал «второй политический силой» нельзя. Зато можно спрогнозировать, что партийная конфигурация в России скорее всего будет меняться и далеко не факт, что текущий расклад доживет даже до выборов 2026 года. Как с правой, так и левой стороны есть электоральный запрос на новые лица.

Основная ошибка коммунистов на прошедших выборах в том, что программа Харитонова совершенно не ориентирована ни на будущее, ни на молодежь. В Новосибирске сказался уход «красного мэра». Пока Новосибирск возглавлял лидер обкома коммунистов, КПРФ практически не критиковала региональную власть. Сейчас же ничего не мешает сменить риторику, уйти в эпатаж и поэкспериментировать. Здесь важно, насколько выбранная публичная модель действий попадет в запрос людей.

«Новые люди» масштабно спозиционировали партию и увеличили узнаваемость Даванкова. По стране он смог занять нишу самого успешного политика системного либерального лагеря. В Новосибирске НЛ точно могут рассчитывать на поддержку своего избирателя при грамотно выстроенной кампании.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОМАЗОВ,

директор Агентства системных политических исследований:



— Президентские выборы показали разрушение «красного пояса» Сибири. Харитонов занял третье место в тех регионах, где КПРФ традиционно была второй политической силой, а кое-где и лидировала. Это прежде всего Новосибирская и Иркутская области. В Омской области Даванков пришёл вровень с коммунистом. И это не случайность, а устойчивый тренд. Особенно если посмотреть на Новосибирскую область. На губернаторских выборах осенью 2023 года кандидат от КПРФ на своей родной территории в Ленинском районе набрал в три раза меньше голосов, чем на выборах в Госдуму 2021. И это при том, что вёл довольно активную избирательную кампанию. Видимо, 2021 год был самым высоким результатом КПРФ за последнее время и, так сказать, последним электоральным скачком.

Что касается звания второй политической силы в Новосибирской области, рано говорить, что КПРФ потеснили. Просто партия сильно откатилась. Но ресурса хватает, чтобы удерживаться на второй позиции. Правда, диктовать свои условия они уже не могут. Коммунисты явно делают ставку на ближайшие муниципальные и региональные выборы в 2025 году. Пример довыборов в горсовет Новосибирска в декабре 2023 показал, что их новички неконкурентоспособны даже на проблемных, склонных к протестному голосованию, территориях, вроде Центрального района и микрорайона «Европейский берег». Так что скорее стоит вопрос: кто из действующих «красных» депутатов сможет удержаться в избирательной кампании 2025 года? КПРФ удастся навязать борьбу только при условии, что они разберутся с внутренними противоречиями. Фигура бывшего мэра Новосибирска Локтя стала токсичной и скорее навредит в статусе первого секретаря областного комитета. Так что сперва им нужно определиться с руководством. Но предпосылок к позитивным изменениям пока не видно.

Другой проблемой может стать смена партийной окраски ресурсных депутатов-коммунистов. Тенденция на выход из КПРФ наблюдается и в соседних регионах.