Что представители Госдумы от регионов Сибирского федерального округа думают о папе римском и Совете Европы? Еженедельная сводка «Континента Сибирь» о деятельности «наших» депутатов в нижней палате российского парламента.
- Алексей Диденко (ЛДПР, Кузбасс, Тыва, Хакасия, Томская область) вместе с сенатором от Красноярского края Андреем Клишасом – соавторы законопроекта, снимающего с депутатов на освобождённой основе (кто не на зарплате, то есть, с большей части региональных и муниципальных депутатов) обязанность ежегодно отчитываться о доходах. Народным избранникам не придётся подавать декларации, если они сообщат, что не совершали крупных сделок. Финансовые отчёты депутатов исчезнут из общего доступа, останется лишь обезличенная обобщённая «статистическая информация».
- Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («ЕР», Новосибирская и Омская области) – стал кандидатом на место главы Счётной палаты после ухода Алексея Кудрина.
- Шолбан Кара-оол («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) написал, что наряду с чеченцами и бурятами папа римский считает «унтерменшами», «недочеловеками» «тувинцев, алтайцев, якутов и т.д.». Депутат высказал мнение, что понтифик действует «в русофобских интересах, ненавидя всё русское». Так парламентарий отреагировал на слова Франциска о том, что «самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».
- Анжелика Глазкова (КПРФ, Алтай, Тыва, Алтайский край) заявила, что проведение трибунала по действиям РФ на Украине невозможно: «Мы не являемся членами Совета Европы как минимум с 16 сентября, а значит нас нельзя судить на таком трибунале». Депутат отметила, что у России есть право вето в Совбезе ООН и Москва не станет голосовать за проведение суда против себя.
- Михаил Щапов (КПРФ, Иркутская область) привёл аргументы, почему коммунисты в трёх чтениях голосовали против принятия бюджета РФ на следующий год: «мы так и не увидели верных стратегических приоритетов, которые сейчас нужны как воздух, чтобы наша страна смогла в будущем занять достойное место в мире».
- Александр Терентьев («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Алтайский и Красноярский край, Новосибирская область, Тыва) написал обращения министру образования и науки Алтайского края и мэру Барнаула с предложением провести 9 декабря (День героев Отечества) в барнаульских школах уроки с участниками специальной военной операции.