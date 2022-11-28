Новосибирская область может лишиться сильного лоббиста в Госдуме

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, курирующий в парламенте бюджетные вопросы, последние шесть лет связан с Новосибирской и Омской областями. СМИ прочат депутату отказ от мандата и переход в Счётную палату РФ.

Президиум политсовета «Единой России» Новосибирской области пока не обсуждал возможную передачу мандата, который сейчас держит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Парламентарий второй созыв представляет по партийному списку Новосибирскую и Омскую области в нижней палате Федерального собрания. В воскресенье вечером, РБК назвал Жукова одним из кандидатов в преемники Алексея Кудрина на посту главы Счётной палаты.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» помощник Александра Жукова Анастасия Демина отметила, что ей ничего не известно о возможном уходе депутата из ГД. Заместитель секретаря новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко также сказал редакции, что обсуждать перспективы смены представителя области в федеральном парламенте сейчас преждевременно.

В партийном списке «Единой России» от Новосибирской и Омской областей Александр Жуков шёл вторым после губернатора Андрея Травникова. В случае отказа первого вице-спикера от мандата, право занять место в ГД есть у следующего в региональной группе. После Жукова «третью» и «четвертую» строчки занимали экс-мэр Омска Оксана Фадина и бизнесмен Игорь Антропенко, которые тоже прошли в Думу в 2021 году. Далее в списке — ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова, за ней — экс-сенатор от Омской области Игорь Зуга.

Собеседник «Континента Сибирь» из президиума регионального политсовета «ЕР» Новосибирской области в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркнул: решение, кому достанется мандат в случае, если он станет вакантным, зависит в первую очередь от Генсовета партии, то есть, от Москвы, а не очерёдности в списке.

Александр Жуков представляет в федеральном парламенте Новосибирскую и Омскую области второй созыв подряд. Третий созыв занимает должность первого заместителя председателя. В ГД он пришёл еще в первом созыве в 1994 году. Свои первые три срока избирался от Москвы. С 2004 по 2011 годы сделал перерыв в парламентской деятельности, работал заместителем председателя правительства России. Затем вернулся в ГД через список от Калининградской области, а с 2016 фигурирует в списке «ЕР» от Новосибирской и Омской областей.

В нынешнем созыве Александр Жуков держит на контроле все межотраслевые комитеты по выработке бюджетной, экономической политике и бюджетный процесс. Он отвечает за работу Госдумы с правительством по бюджетным и экономическим вопросам, межбюджетным отношениям.