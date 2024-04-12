Сибирские регионы попали в топ-10 по жалобам в Госдуму

Две территории Сибирского федерального округа вошли в десятку субъектов, из которых ГД получила наибольшее количество обращений в первом квартал этого года.

Эксперты нижней палаты федерального парламента подготовили аналитическую справку по обращениям от граждан за начало 2024 года. Из отчета следует, что в число регионов, из которых в первом квартале пришло больше всего запросов, попали Новосибирская область и Алтайский край — соответственно десятое место (1460 обращений) и девятое место (1551 обращений).

В прошлом докладе эти территории в общероссийский рейтинг не попали: в четвертом квартале 2023 года из территорий СФО в десятке был Красноярский край, откуда тогда пришло 4894 обращений.

До этого регионы СФО в последний раз появились в аналитической сводке за четвертый квартал 2022 года: тогда Новосибирская область заняла седьмое место по жалобам (4676 обращений).