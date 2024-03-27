Красноярский сенатор, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и Генеральной прокуратуре РФ Андрей Клишас рассказал, в чем заключаются «недобросовестные спекуляции» на теме возврата к смертной казни в России.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что, вопреки убеждениям некоторых «аналитиков и экспертов», снятие запрета на смертную казнь в стране упирается не только в Конституционный суд. Ранее сенатор уже призывал не заниматься спекуляциями по этому вопросу.

Андрей Клишас предлагает внимательно прочесть статьи Конституции РФ и уголовного кодекса РФ. Он акцентирует внимание, что согласно действующим нормам, даже при отсутствии моратория приговорить к смертной казни нельзя ни террористов, ни педофилов.

«Какие преступления по действующему уголовному закону наказываются смертной казнью? Смертная казнь предусмотрена в 5 статьях УК РФ: ч. 2 ст. 105 (квалифицированный состав убийства); 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование); 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); 357 (геноцид). Все уголовные дела по указанным статьям УК РФ рассматриваются с участием присяжных заседателей (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ)», — перечисляет Клишас.

Сенатор в своем телеграм-канале называет «недобросовестными спекуляциями» слова «уважаемых «аналитиков» и юристов», которые указывают на Конституционный Суд как на препятствие для «справедливого возмездия», «особенно после трагических событий в Крокусе, где совершено тяжкое преступление».

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», где люди ждали концерта группы «Пикник». Погибли 139 человек, 182 пострадали.

В Госдуме собрали рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Лидер «Справедливой России-Патриоты-За Правду» Сергей Миронов заявил, что его партия настаивает на общенациональном референдуме о возвращении смертной казни. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен,что «мораторий должен быть прерван». Глава КПРФ Геннадий Зюганов отмечает, что «этот вопрос очень ответственный».

Депутат Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева (представляет Новосибирскую область) видит в отмене моратория на смертную казнь в России «шаг назад в темные времена, отказ от прогрессивных человеческих ценностей и игнорирование уроков истории». «Сохранение моратория на смертную казнь не просто вопрос юридический — это моральный императив. Это признание того, что государство должно стремиться не к мести, а к справедливости, и что жизнь слишком ценна, чтобы решение о ее прекращении принималось в рамках несовершенной судебной системы», — пишет Ксения Горячева в соцсетях.