В Сибирском федеральном округе усиливают меры безопасности и отменяют массовые мероприятия. Главы регионов выражают соболезнования в связи с гибелью десятков людей в результате теракта в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл» 22 марта.

В городах Сибири власти реагируют и усиливают меры безопасности в связи с произошедшим накануне терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Отменяются спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Иркутской области, Томской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Туве, Хакасии, других регионах. Усиливают меры безопасности и в Новосибирской области.

«В подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел страшный теракт. Нечеловеческая жестокость. От лица всего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Новосибирская область с вами. В ближайшие выходные в нашем регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отреагировали на трагедию и главы соседних областей. Глава Томской области Владимир Мазур выразил у себя в телеграм-канале уверенность, что «виновные будут найдены и ответят сполна за теракт». Он также подтвердил, что дал поручение принять повышенные меры безопасности.

«Также будут отменены все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные. Прошу с пониманием отнестись к этим мерам», — написал Владимир Мазур.

В свою очередь, губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал террористический акт в Подмосковье чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего», — написал в своих соцсетях Виктор Томенко.

«Страшным преступлением по отношению к мирным гражданам» назвал произошедшее и глава Кузбасса Сергей Цивилев в своей публикации в телеграм-канале.

Теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта, перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Неизвестные открыли огонь по гостям из автоматического оружия. Следственный комитет России сообщил, что более 60 человек погибли в результате террористического акта и последовавшего за ним пожара.