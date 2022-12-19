Есть ли альтернативы у будущей России?

«Православные имперцы» всё настойчивее зовут россиян в мифическое средневековье и крестовый поход против западной «цивилизации ада» с её культом «прогресса». Возгласы о священной войне с либеральным сатанизмом пока заглушают голоса тех, кто предлагает другие варианты при расстановке жизненных и национальных приоритетов. Особый путь или дорога в религиозно-сословную утопию? Можем ли мы ещё выбирать или остаётся зажмуриться и ждать, куда нас вывезет беспощадный русский локомотив без тормозов?

Мы и Они

В начале декабря в Новосибирске прошёл первый Сибирский форум Всемирного русского народного собора «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности». Три часа участники мероприятия в красках рисовали свою версию будущего. Дождавшиеся звёздного часа идеолог евразийской сверхдержавы Александр Дугин и миллиардер, основатель канала «Царьград ТВ», исповедник концепции «русского мира» Константин Малофеев говорили, в какую сторону шагать, против чего биться и что выкорчевать по дороге. Вывод о смыслах сказанного можно сделать по ключевым словам речей спикеров. Господин Малофеев настаивал: «мы» — группа, империя, долг, приоритет духовного над всем остальным, цивилизация Бога, а «они» — сатанинский Запад, отказ от любви, содомия, деньги и ничего святого. В его картине мира высшие сословия — священство и воинство. Александр Дугин усиливал: «мы» — традиции, битва с дьяволом в Украине, а «они» — общество модерна, двигающееся к отказу от человеческого образа, поддержим прогресс, откажемся от священной борьбы с цивилизацией ада — по программе Запада нас заменят киборги или умрём от наркотиков и СПИДа. С докладом о многодетности выступала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а руководитель новосибирского отделения общества «Царьград» Евгений Цыбизов презентовал тему «Национальная идея как выбор жизни». Под финал по «минутке ненависти» отхватили активные новосибирские борцы с «безнравственными» книгами, аморальными концертами, разнузданными спектаклями». В конце концов Людмила Стенькина из «Единой России» присоединилась к предыдущим ораторам с логичным выводом: на телевидении пора «закрыть вообще всё и всем успокоиться».

Цитата: «До тех пор, пока у нас будут идти по центральному телевидению такие передачи как «Давай поженимся», «Ты не поверишь», «Звёзды сошлись»… Какие они звёзды?! Если это прекратится, 90 % мы выиграем войну и все оставшиеся. А пока будут идти эти, простите за выражение, … не буду даже говорить… Закрыть надо всё и всем успокоиться. Я так считаю. Это моя боль». Людмила Стенькина из Первомайского района, «Единая Россия» на первом Сибирском форуме Всемирного русского народного собора

Происходящее в престижном концертном зале Каца выглядело «благословлённым» на самом высшем уровне. Идеологию будущего страны спикеры обсуждали под аккомпанемент изданного в ноябре указа Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В президиуме форума заседал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Действо стартовало под гимн РФ и приветственные слова от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и заместителя полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Любови Бурды. Авторитетность событию придавала аудитория: первые ряды в тысячном зале заняли лучшие люди города и области: сенатор Владимир Городецкий, первый вице-губернатор Юрий Петухов, министр региональной политики Андрей Клюзов, местный уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева, детский омбудсмен Надежда Болтенко и так далее. Какие уж тут сомнения в солидности и серьёзности заявлений и деклараций.

Назад в будущее

Некоторые из собеседников корреспондента «Континента Сибирь» признают: в России мощно набирает обороты тренд отката к прошлому. Сторонники этого курса упрямо пытаются найти в нём энергию будущего. Но в этом и кроется корень проблемы. Ряд экспертов, с которыми редакция обсудила приезд Дугина и Малофеева в Новосибирск, считают: не стоит торопиться с выводами и констатировать, что Кремль выбрал долгосрочную стратегию.

Альтернативные внятные идеи сейчас действительно в дефиците. Но и время для спокойного разговора не самое подходящее. В периоды обострения в авангард прорываются самые радикальные теории: в одних весь мир расколот на отряд Сатаны и лагерь Добра, а в других русские делятся на «хороших» и «плохих».

Цитата: «Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом, надо просто разом перейти от Модерна к Традиции. И всё. Города будут немедленно расселены, на земле сложатся крепкие православные семьи со множеством ребетят. Разводы — не то что аборты! — будут запрещены. Их не будет. Нельзя и всё. Женился — будь добр так и живи до смерти. Раньше надо было думать. За блуд — костёр. За кражу — повешенье. За хулу на Царя — вечная каторга…». Александр Дугин, 16 декабря 2022.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков пытается подстегнуть обсуждение возможных вариантов развития страны. В ноябре с коллегами он представил в агентстве ТАСС доклад «Образы будущего для России: сценарии, развилки, оценки». Толчком к дискуссии послужила статья начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности государственного совета Российской Федерации Александра Харичева «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России». Илья Гращенков признает: предлагаемые концепции слабо связаны с будущим, так как базируются на прошлом. «Поиск образа будущего возможен только в стране с продуктивной идентичностью, ориентированной в будущее. Но пока речь идёт лишь о репрезентации сценариев прошлого. В том числе, и предложенный мной «НЭП 2.0» — это переходный период между воспроизводством старых паттернов и выходом к чему-то новому», — констатирует политолог в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь».

По мнению Ильи Гращенкова, процесс отката в прошлое в России идёт стремительно, поэтому он не может быть долговечным. Собеседник редакции даже не считает нужным вникать в сказанное Александром Дугиным и Константином Малофеевым в Новосибирске. «Узкая, ненаучная концепция для ограниченного круга радикально настроенных правоориентированых ура-патриотов. Маргинальная идея оказалась близка части государственных элит, видимо, сейчас масштабно финансируется и раскручивается», — делает вывод аналитик.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин согласен с мыслью о публичном усилении радикального крыла, воспринимающего прогресс как драму и моральный регресс. Но эксперт сомневается, что Дугин и Малофеев найдут достаточно единомышленников для похода к условному средневековью. «Современный радикальный консерватизм — в значительной степени результат сильнейшей травмы 1990-х годов. Тогда идеологически активные люди быстро разочаровались в переменах, происходящих в стране. Некоторые стали уходить в радикальную версию консерватизма. Таких было немного, но сейчас у них появился шанс заявить о себе, продвинуть свои идеи, которые ещё несколько лет назад выглядели маргинальными. Они хотят взять реванш», — объясняет в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Алексей Макаркин.

По каким духовным и нравственным законам будет жить страна — тема, которая затрагивает в первую очередь интересы молодой аудитории. Но с кем именно разговаривали Дугин и Малофеев в Новосибирске — большой вопрос. Политтехнолог Алексей Аксютенко сомневается, что молодёжь всерьёз реагирует на слова «сатанизм», «ад», «православное воинство». «Нереально загнать к церковно-приходским книгам людей, которые родились и жили в условиях информационный свободы интернета. Опираться на историко-культурный код страны, наверное, нужно и можно, но новые крестовые походы — мне кажется, это тупиковый путь», — рассуждает Алексей Аксютенко.

Впрочем, в зале Каца отнюдь не школьники слушали Дугина и Малофеева. Но едва ли предложенный отказ от прогресса легко укладывается в головах тех, кто большую часть жизни прожил в СССР, читал Стругацких, «Науку и жизнь» и гордился Гагариным. «Такие люди, как Дугин и Малофеев, при всем своём консерватизме считают, что кто-то должен делать ракеты, современное оружие, двигать военно-техническую сферу. Империя неотделима от экспансии, значит, невозможна без технологической модернизации. То есть, идеологи подразумевают модернизацию, но с бородой и в русском кафтане, смотря не вперёд, а назад, при множестве запретов?» — говорит Алексей Макаркин.

Учитывая этот парадокс, политический аналитик допускает, что для сподвижников Дугина Новосибирск — особое место. «Новосибирск — это Академгородок. Вероятно, мысль заключается в том, чтобы презентовать учёным альтернативу. Посыл следующий: работайте над своими исследованиями, а мы предлагаем вам новую идеологическую рамку. Проблема в том, что архаичные рамки не соответствуют менталитету инновационно мыслящих людей», — продолжает собеседник корреспондента «Континента Сибирь». Кроме того, Алексей Макаркин сомневается, что большинству населения России близка идея кастовости, или сословности, с воинством и священством на верхних ступенях. Общество критически относится к любой элитарности, с какой бы аргументацией её ни продвигали. «К тому же оно за советское время стало секулярным, то есть, при всем уважении к религии не считает, что её общественную роль надо увеличивать», — уверен политолог.

Будущее в тумане

В ближайшее время жителям России предстоит оценить силу президентского указа о приоритете духовного над материальным, на который возлагают такие надежды Дугин и Малофеев. Алексей Аксютенко не считает, что Россия трансформируется в Левиафана, для которого каждый отдельный человек — винтик в идеологической машине. «Я склонен верить, что в России есть здравые силы, помимо продвигающих радикальные концепции. Что касается указа: если начнутся карательные операции в отношении всех инакомыслящих, тогда и сделаем вывод, что другой идеологии у нас не будет. Но я всё же рассчитываю на иной сценарий», — рассуждает политтехнолог.

Алексей Макаркин замечает, что в указе президента нет ничего о сословности и уходе в средневековье, что бы ни говорили Дугин с Малофеевым. Документ, в частности, посвящён примату духовности над материальным, но даже в советское время с этим было непросто. «В переломные моменты истории нематериальные ценности часто берут верх. Но когда жизнь входит в обычное русло, человек думает о быте. Ориентация только на великие задачи, воинство и священство — утопия. Если игнорировать материальные потребности, можно взорвать ситуацию. В 1962 году в Новочеркасске громить горком партии пошли те же самые люди, которые воевали за великую идею или трудились в тылу. Брежнев и его коллеги это усвоили, когда сделали ставку на повышение уровня жизни населения – и отсрочили (правда, при помощи нефтяных цен) крах СССР», — резюмирует Алексей Макаркин.

Не то что представить чёткий образ будущего — сейчас и прогнозы на новый год давать довольно самонадеянно. Алексей Аксютенко считает, к разговору стоит вернуться после завершения спецоперации. «Чтобы рассуждать о завтрашнем дне, нужно понять, что делать с сегодняшним. Пока нет чёткой картины, как будет дальше развиваться СВО и когда она закончится. Образ будущего формируется в дискуссии. Но в условиях спецоперации, когда общество накалено, палитры мнений быть не может», — убеждён собеседник корреспондента «Континента Сибирь».

При этом правильно ли выжидать, когда туман на горизонте планирования развеется? Илья Гращенков уверен, что к обсуждению «стоит подключаться всем здравым силам, иначе момент может быть упущен».