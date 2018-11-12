Избирком Хакасии произвел подсчет голосов в повторных выборах главы региона. По результатам обработки 95,10% бюллетеней за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проголосовало 57,41% избирателей (96 692 голоса), против — 41,40 % (69 724 голоса). Явка составила 43,83%.

11 ноября в Хакасии прошли повторные выборы главы республики. В них участвовал один кандидат от партии КПРФ Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо было получить более 50% голосов избирателей.

В целом, как рассказали «Континенту Сибирь» в Общественной палате республики Хакасия, жалоб о нарушениях, способных повлиять на ход голосования на выборах главы региона, не поступило.

Однако ИА «Хакасия» указывает на многочисленные нарушения во время избирательного процесса: подложные бюллетени, ручки с исчезающими чернилами, незаконная агитация, подача голосов подставными лицами. На пресс-конференции после выборов Валентин Коновалов отметил, что, по его мнению, самым большим нарушением процедуры проведения выборов стали действия движения «Народный глава», члены которого считают, что в выборах обязательно должны участвовать несколько кандидатов. В день голосования они предлагали жителям региона опрос, в котором требовалось из подготовленного «Народным главой» списка политиков выбрать тех, кто достоин руководить республикой. «Подобного рода акции во время выборов необходимо пресекать на федеральном уровне», — заявил Валентин Коновалов. В Общественной палате Хакасии агитацию движения «Народный глава» на избирательных участках опровергли.

Напомним, что затянувшиеся выборы в Хакасии идут с 9 сентября. Тогда в первом туре выборов бывший глава республики Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Голосование перенесли на 7 октября, но 2 октября очередной претендент на пост главы региона — Андрей Филягин от «Справедливой России» — также снял свою кандидатуру с выборов. Избирком назначил второй тур на 21 октября, в котором должны были принять участие Валентин Коновалов и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар. Однако 15 октября Александр Мяхар объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов. Поэтому к 11 ноября Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на выборах главы Хакасии.

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