Возглавивший партийный список «Единой России» на выборах в горсовет Абакана глава городской администрации Алексей Лемин отказался от депутатского мандата. Вместо него депутатом станет шеф-редактор рекламного агентства «Медведь» Александр Тимофеев. Информацию об этом распространил ТАСС.

Агентство разместило эту информацию со ссылкой на председателя абаканского избиркома Маргариту Лавриненко. По ее информации, от мандата муниципального депутата в рядах ЕР отказалась также возглавляющая абаканский физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей» Елена Злобина — вместо нее в Совет депутатов города войдет руководитель компании «Абаканские электрические сети» Алексей Ханин.

Выборы в Совет депутатов Абакана прошли в рамках Единого дня голосования — 2023, по их результатам «Единая Россия» получила 22 места в городском парламенте, с ними будут заседать пять представителей КПРФ и по одному члену СРЗП и ЛДПР.

На проходивших параллельно выборах в Верховный совет Хакасии ЕР досталось 34 места в законодательном органе из 50 возможных. Главой республики был переизбран действующий губернатор от КПРФ Валентин Коновалов.

Ранее мы сообщали, что снявший свою кандидатуру с губернаторских выборов из-за проблем со здоровьем Сергей Сокол досрочно сложил полномочия депутата Госдумы и подал заявление на получение мандата Верховного совета Хакасии.