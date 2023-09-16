Экс-кандидат в главы Хакасии отказался от мандата депутата Госдумы

Комиссия Госдумы РФ одобрила досрочное сложение полномочий депутатом от партии «Единая Россия» Сергеем Соколом. Соответствующий документ опубликован на сайте Годумы 15 сентября.

Депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, избранный по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), написал заявление о сложении депутатских полномочий. 15 сентября 2023 года комиссия Госдумы РФ по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам приняла решение желание Сокола удовлетворить. Вопрос о сдаче депутатского мандата будет рассмотрен 19 сентября на осенней сессии Госдумы.

На своей странице в соцсетях Сергей Сокол сообщил, что возвращается в Хакасию: «Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни». Так как Сергей Сокол возглавлял список «Единой России» на выборах в Верховный Совет Республики Хакасия, есть вероятность, что он может возглавить республиканский парламент. «Единая Россия» получила большинство (68%) мандатов в Верховом Совете Республики Хакасия.

Напомним, ранее Сергей Сокол принял участие в избирательной кампании по выборам главы Республики Хакасия. Однако затем кандидата подвело здоровье. 1 сентября Сергей Соколов снял свою кандидатуру с выборов на пост главы республики. Тогда же в своем телеграм-канале политик сообщил, что несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой регионального отделения «Единой России» и вернется на работу «как только встанет на ноги».

На выборах главы – председателя правительства Республики Хакасия победу одержал коммунист Валентин Коновалов – за него проголосовали 63,14% избирателей.