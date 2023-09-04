Стало известно, что за ходом избирательной кампании и, непосредственно, процессом выборов в республике Хакасия будет наблюдать специально направленный туда сотрудник Центральной избирательной комиссии РФ. Информацией об этом, со ссылкой на источник в республиканском избиркоме, поделился «КоммерсантЪ».

Сотрудник аппарата ЦИК, прибывший в Хакасию, будет наблюдать за завершением электоральной кампании, ходом самого голосования и подведением его итогов. На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила о намерении направить в регион комиссию из сотрудников Центризбиркома, МВД и прокуратуры, дабы пресечь возможные нарушения в процессе выборов. Заявлением Памфиловой стало ответом на предупреждение о возможных фальсификациях, сделанное сенатором от Хакасии Валерием Усатюком.

В даты Единого дня голосования-2023 в Хакасии пройдут выборы депутатов городского совета Абакана и Верховного совета республики. Также избирателям предстоит отдать свой голос за одного из претендентов на пост главы Хакасии. Основным конкурентом нынешнего главы республики, члена КПРФ Валентина Коновалова называли депутата Госдумы от ЕР Сергея Сокола, но тот снял свою кандидатуру с выборов после резкого ухудшения здоровья и экстренной госпитализации 31 августа.

В одном из предыдущих материалов мы сообщали, что в Новосибирске создан избирательный участок для голосования на выборах на новых территориях РФ.