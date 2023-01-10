«Континент Сибирь» сравнил показатели сибирских субъектов РФ – доходы, расходы, уровень дотационности – с которыми они входят в 2023 год. Сколько денег компенсирует территориям Москва? Какой регион Сибирского федерального округа бьёт рекорды по дефициту бюджета?

Одна из богатейших территорий страны, Красноярский край, из года в год лидирует в различных экономических рейтингах по Сибирскому федеральному округу. Если верить ожиданиям красноярских властей, край возглавляет чарт СФО и по объёму плановых доходов на 2023 год. За ним следует Новосибирская область.

Наибольший прирост казны по сравнению с ушедшим годом запланировала Иркутская область. В допандемийные времена она занимала более высокие строчки в экономических рейтингах, за год до специальной военной операции опустилась со второго на третье место по уровню ВРП.

Самый нижний график обзора покажет, что тройка лидеров по доходам, Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области — это наименее дотационные регионы в СФО.

Следующий график наглядно демонстрирует, что богатейший Красноярский край запланировал и самые большие траты. Новосибирская область на втором месте как по доходам, так и по расходам. А Иркутская область, вошедшая в тройку по доходам на 2023 год, собирается потратить на 2 млрд рублей меньше, чем Кузбасс. Издержки отражаются на данных по дефициту бюджета — в этом рейтинге Кемеровская область лидирует.

На 2023-й Кемеровская область заложила рекорд: «Это самый большой дефицит, который мы планировали когда-либо в истории Кузбасса», — цитируют местные СМИ слова министра финансов Кузбасса Игоря Малахова, сказанные во время публичных слушаний. Дефицитные бюджеты на этот год рассчитали все субъекты Сибирского федерального округа, кроме Томской области. По требованию российского правительства регион потратит излишек на реструктуризацию бюджетных кредитов. Год назад территорий в СФО, планирующих остаться в плюсе, было две — Омская и Томская области. Тройку по «отрицательному» бюджету, как и ныне, возглавляли Красноярский край, Новосибирская область и Кузбасс. Только тогда Кемеровская область была на третьем месте, а Красноярский край лидировал. Однако суммы дефицита-2022 резко контрастируют на фоне спецоперационного периода: год назад наибольшая разница между доходами и расходами в СФО составляла минус 19,6 млрд рублей (Красноярский край), а теперь — минус 56,5 млрд рублей (Кузбасс).

Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15 % утверждённого годового объёма доходов территории без учёта безвозмездных поступлений. Но 2020 и 2021 годы были необычными, а 2022 — экстраординарным. Бюджетный кодекс страны это учитывает: ноябрьские поправки делают скидку не только на коронавирус, но и на специальную военную операцию, на мобилизацию, оговаривая, что дефицит местной казны может превысить установленные в иные времена ограничения.

Дотации — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субвенции — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на финансирование переданных полномочий.

Субсидии — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

В конце 2022 года Госдума долго и скрупулёзно обсуждала объёмы трансфертов для российских регионов. Именно эти расчёты вошли в федеральный закон о бюджете, на них «Континент Сибирь» и опирался при составлении следующего рейтинга. Здесь учитываются субсидии, субвенции и дотации на самые разные проекты, расходы и потребности территорий (от выравнивания бюджетной обеспеченности и выплат безработным до осуществления первичного воинского учёта и формирования запаса лесных семян для лесовосстановления — межбюджетные трансферты расписаны в 208 таблицах). При этом региональные парламенты весь год будут корректировать казну, в том числе потому, что Москва может выделить новые транши.

Источники данных:

- Законы регионов о бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.

- Законы регионов о бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Приложение 34 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»