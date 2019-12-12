Губернатор Иркутской области подал заявление об отставке

По сообщению «Ведомостей» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора, по словам одного из них, может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.

На текущий момент, по информации «Ведомостей», Сергей Левченко находится в Москве и уже провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Президент Владимир Путин, по данным источников издания, еще не подписал указ об отставке (на официальных порталах никакой информации о снятии губернатора с должности по-прежнему нет), но может сделать это уже сегодня после встречи с судьями Конституционного суда.

По мнению ряда политологов и представителей регионального бизнеса, условия для отставки Левченко «созрели» уже достаточно давно. Напомним, что в последнем аналитическом докладе «Минченко консалтинг», губернатор Иркутской области получил всего 4 балла за политическую устойчивость. «Левченко почти полностью утратил поддержку политбюро. На федеральном уровне он может рассчитывать только на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В регионе он многих настроил против себя. Крупный бизнес разочарован результатами его правления. Основные претензии: скорость принятия решений, слабая в экономических вопросах команда, с которой бизнес-группам непросто находить понимание», — пояснял Евгений Минченко.

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