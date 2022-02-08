Губернатор Иркутской области вышел на работу после коронавируса

Иркутский губернатор Игорь Кобзев, ранее уходивший на «удалёнку» из-за выявленной коронавирусной инфекции, приступил к своим обязанностям на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 8 февраля.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил отрицательный результат теста на COVID-19 и вышел на работу после самоизоляции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства во вторник.

Коронавирусная инфекция была выявлена у Игоря Кобзева 3 февраля. После этого глава региона ушёл на самоизоляцию и работал удалённо.

Ранее иркутский губернатор заболевал коронавирусом в октябре 2020 года. Он был госпитализирован, при этом продолжал работать дистанционно. После выписки из стационара Игорь Кобзев лечился дома.

Напомним, накануне коронавирусная инфекция была выявлена у исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера. Кроме того, 8 февраля из-за заболевания на самоизоляцию отправился губернатор Новосибирской области Андрей Травников, у которого поднялась температура.