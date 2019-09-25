Иркутский губернатор попал в группу риска отставки

Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» оценили устойчивость глав регионов в преддверии губернаторских выборов 2020 года.

Как сообщается в пятом рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0», опубликованном на сайте «Минченко консалтинг», в 2020 году выборы губернаторов пройдут в 17 регионах страны, однако некоторые из них могут быть отправлены в отставку, не дожидаясь события. Губернаторский корпус в этих регионах эксперты разделили на две категории: инкумбенты-«ветераны», занимающие пост около 10 лет и главы регионов с долгосрочными конфликтами федерального уровня.

По оценке аналитиков холдинга, во второй группе риска выделяются два губернатора – губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Иркутской области Сергей Левченко. «Недовольство работой Сергея Левченко в федеральном центре получило новый виток после не самых удачных мер по купированию и ликвидации последствий наводнений в области», — отмечают политические эксперты. Они уточняют, что Левченко противостоит местная элита в лице мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и спикера регионального парламента Сергея Сокола, а также упоминают скандал с участием пресс-секретаря иркутского губернатора Ирины Алашкевич, названный ими «алашгейт».

Напомним, минувшим летом в интернете появилась аудиозапись, предположительно, рабочего совещания под руководством главы пресс-службы иркутского губернатора. Голос в записи нелицеприятно отзывается о работе с пострадавшим от паводка населением, называя жителей региона «бичевней» и «быдлом». Аудиозапись стала предметом резкой критики со стороны посетившего регион президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Позднее сама Ирина Алашкевич так и не опровергла версию о том, что голос на записи принадлежит ей, заявив лишь, что запись подверглась монтажу, а слова «были вырваны из контекста». В итоге чиновница оставила свою должность, однако, по версии экспертов «решение о ее отставке явно затянулось».

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