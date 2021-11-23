Губернатора Иркутской области взяли в «Единую Россию»

«Единая Россия» приняла в свои ряды губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, ранее не состоявшего ни в одной партии, однако возглавившего список от ЕР на осенних выборах в Госдуму.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вступил в «Единую Россию», сообщает пресс-служба регионального отделения партии 23 ноября.

«На заседании президиума регионального политического совета «Единой России» в ряды партии приняли губернатора Игоря Кобзева», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает региональное отделение, вступление Игоря Кобзева в партию «поможет перезагрузить работу «Единой России» в регионе» и «более эффективно выстроить взаимодействие с жителями и общественными институтами Иркутской области».

Игорь Кобзев был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2020 года, на этот пост он баллотировался как самовыдвиженец. До этого с декабря 2019 года по назначению президента России Владимира Путина он занимал должность исполняющего обязанности главы региона. На выборах в Государственную думу РФ осенью 2021 года Кобзев возглавил региональный список «Единой России», однако отказался от полученного мандата.

Напомним, в ноябре «Единая Россия» приняла решение приостановить членство в партии обвиняемого в мошенничестве новосибирского депутата Глеба Поповцева.